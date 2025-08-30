Pesado lastre del Oficialismo: Fernando Iglesias otra vez agravió y quedó pésimamente parado
Después de muchos meses de trabas, la oposición logró poner en marcha este jueves a la comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados. Pero la decisión de que el líder de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fuera votado presidente para investigar la responsabilidad de Javier Milei y de su hermana Karina en el escándalo de la presunta criptoestafa, enfureció al diputado oficialista Fernando Iglesias.
Todo empezó con un posteo de un usuario en la red social X, que llamaba a votar por el diputado Juan Manuel López, otro del espacio de Lilita Carrió, en las elecciones legislativas de octubre como una opción sensata. Iglesias se tomó del mensaje y cargó contra la Coalición Cívica, de la que formó parte en el pasado.
“Sí, claro. Sensatísima. Los que voltearon a Aranguren porque no se podían subir las tarifas, los que levantaron la primera sesión de reforma de la fórmula jubilatoria y le dijeron fascista a Patricia Bullrich, abriendo la puerta a las 14 toneladas de piedra, los que forman parte hoy de la coalición del déficit que quiere dinamitar al país. Muy sensato”, disparó Iglesias.
López recogió el guante y le contestó. “Estás equivocado. Perteneciste a la Coalición Cívica cuatro años, fuiste dos veces candidato a diputado nacional por ella y quedaste enojado. También integraste la lista de Carrió en 2017 y nunca te oí decir nada al respecto. Tuvimos una disciplina parlamentaria estricta con el Gobierno de Macri, mejor que la del promedio del PRO”, le recordó López.
Siguió el diputado de Elisa Carrió: “Lamentablemente, los economistas de la Fundación Pensar, entre ellos Sturzenegger, convencieron a Macri de que no era necesario un ajuste, perdiendo los dos primeros años con un programa económico inconsistente. Además, la tolerancia social al ajuste era nula”.
“Esa fue nuestra diferencia con el programa, que además se implementó mal, lo que nos llevó a un fallo en contra de la Corte por la soberbia de un exfuncionario, a quien prefiero no nombrar por otras virtudes”, le marcó López, que busca renovar su banca.
Y continuó ese primer round Iglesias-lilitos: “Durante la gestión de Alberto Fernández, el bloque del PRO (con algunas excepciones, incluyéndote a veces) votó leyes con alto déficit que nosotros no votamos, como las zonas frías o regímenes de jubilación especiales. Es una pena que quieran usarnos como chivo expiatorio de ese gobierno”.
Le puso más pimienta con una alusión directa a Iglesias: “Por suerte, lo peor del PRO se lo llevó LLA. Ojalá el Senado te vote la embajada y nos representes dignamente en algún destino modesto”.
Ante la crítica de un usuario que le recordó que la CC votó todos los proyectos de Cambiemos en el Congreso, Iglesias respondió: “La Coalición Cívica y la doctora Carrió estuvieron entre los que permanentemente se opusieron a la política económica necesaria en la época de Cambiemos y así nos fue en 2018”.
El diputado del PRO-LLA apuntó a una relación entre el espacio de Carrió y el peronismo: “La Coalición Cívica es parte de la coalición del déficit y vota siempre con el kirchnerismo. Juan Manuel López no es el problema. El problema es la que dice que no hay que creerle al PEJOTA pero se comió en su momento la operación Banelco y ahora persiste en el mismo error. Una cosa es que la Justicia investigue y otra cosa es sumarse a la operación política electoral del PEJOTA”.
Segundo round contra Iglesias: Maxi Ferraro lo trató de “felón”
Después de López, Maximiliano Ferraro, presidente del partido que fundó Elisa Carrió, subió el tono. “Fernando, qué evolución la tuya, te transformaste en menemista tardío y vulgar. Hoy no sos más que un populista con diploma de chupamedias, votando DNU y delegaciones legislativas, y mirando para otro lado todo tipo de barbaridades. Sos un felón y desagradecido”.
Y la discusión se volvió personal. El diputado macrista y ahora libertario, lanzó: “Felicitaciones por la designación, Maxi. Te votó todo el Pejota, por si no te diste cuenta. Los mismos con los que votás ahora. Mejor menemista tardío que kirchnerista reciente, EMHO”, señaló Iglesias, con siglas para expresar “en mi humilde opinión”.
Por eso Ferraro volvió a devolverle la crítica con otro mensaje: “Fernando, nosotros seguimos con las mismas ideas, investigar al poder, rechazar DNU y delegaciones legislativas. Como dijo Lilita: el delito no es peronista ni radical, es delito”.
Además, añadió: “Vos te quebraste y hoy justificás la corrupción y el atropello institucional que antes denunciabas. Hablabas de ‘liberalotes’, pero te rendiste al neomenemismo vulgar y marginal. Llamarme ‘kuka’ es querer deslegitimar y fabricar enemigos, típico de populistas”.
Y remató: “Podrías pedir la Embajada de Hungría de Viktor Orbán y así hacer de cortesano cuando los libertarios viajen a rendirle pleitesía ideológica”.
Iglesias ya no le respondió a Ferraro, pero sí a un mensaje de Elisa Carrió en esa misma red social. “El kirchnerismo sigue existiendo, Elisa. Fijate: son los que integran la Coalición del Déficit y votan contra el equilibrio fiscal junto con tu bloque”, posteó el diputado libertario. Por ahora, parece haber dado por terminado el cruce.