Perú en llamas: Dina Boluarte al borde de la destitución
Hasta tres mociones distintas de vacancia (destitución) contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fueron anunciadas este jueves en el Congreso peruano por parte de distintos partidos, siendo algunos de ellos parte del grupo de fuerzas conservadoras que han mantenido a la mandataria en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.
Pero lo más grave es que la bancada Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori y sostén en todo estos años de la presidenta, anunció que respaldará cualquier moción de vacancia. En un comunicado indicaron que el país vive una crisis de inseguridad y que actualmente hay una falta de liderazgo.
“Aunque reste poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más. Por ello, Fuerza Popular votará a favor de la vacancia presidencial, convencido de que es una medida necesaria para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad, orden y esperanza”, se lee en el documento.
Si esto es así, una moción de vacancia podría reunir 98 votos, sobre los 130 congresistas, 12 más de los necesarios para destituirla.
A la primera moción de vacancia anunciada por el ultraconservador Renovación Popular, que lidera el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, se sumaron sendas mociones similares del partido derechista Podemos Perú, del también precandidato presidencial José Luna; y de la Bancada Socialista, que agrupa a varios parlamentarios de izquierda.
Las tres mociones plantean declarar la incapacidad moral de la mandataria para combatir la creciente inseguridad a manos del crimen organizado, cuando restan apenas seis meses para la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, donde se elegirá al sucesor o sucesora de Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica con un 3% de aprobación, según varias encuestas.
“¡Vacancia ya! Perú denuncia que el Gobierno ha claudicado ante los sicarios y extorsionadores. Exigimos la vacancia presidencial. Mientras el pueblo sangra, el Ejecutivo se esconde. ¡Basta de cobardía, que se vayan todos!”, expresó el partido Podemos Perú en sus redes sociales.
Por su parte, la Bancada Socialista, también anunció mediante un comunicado que impulsará otra moción para destituir a Boluarte: “Resulta indignante constatar que mientras los peruanos viven bajo el miedo del sicariato, la extorsión y la impunidad, la señora Boluarte sigue mostrando una absoluta indiferencia e incapacidad para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana”, indicaron, añadiendo que el Gobierno “ha tocado fondo”.
El parlamentario de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona declaró ante medios que: “Ante una incapacidad y niveles altos de corrupción de un gabinete que realmente no da la talla nos vemos en la obligación de presentar una moción de vacancia”.
“Señora Dina Boluarte, hasta aquí llegaste”, dijo con el documento en la mano.
Renovación Popular fue la primera en anunciar una moción para sacar a Boluarte del poder, debido a la violencia del crimen organizado que, según afirmaron, provoca la muerte de siete personas al día.
El legislador Diego Bazán dijo a los periodistas que van a empezar a “recolectar 33 firmas para la moción de vacancia por incapacidad moral” contra Boluarte, para que “venga a responder por esta situación”.
El congresista confió en que “no va a ser complicado” reunir las 87 firmas necesarias para presentar la moción a debate del pleno, pues “hay fuerzas (políticas) que se han sumado a esta posición” en las últimas horas.
La incapacidad moral permanente fue la causa que ha llevado a que no logren terminar sus mandatos los presidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), quien fue detenido y encarcelado tras un fallido intento de golpe de Estado que abrió la puerta de Palacio de Gobierno a su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.