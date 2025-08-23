Peronismo entrerriano: Bahl, Michel y Arévalo encabezaron un encuentro con militantes en Feliciano
Los candidatos a legisladores nacionales del peronismo, Adán Bahl y Guillermo Michel, junto al intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, encabezaron un encuentro con militantes de la localidad. También participaron las candidatas Marianela Marclay, Fabiana Leiva, Adriana Meza Torres, el candidato Daniel Benítez y la diputada provincial Silvia Nene Moreno.
Durante la reunión, Arévalo destacó el rol de Bahl y Michel, afirmando que “el peronismo va a tener los mejores representantes en el Congreso para defender la provincia”. Y agregó: “Hacia adentro de nuestro espacio podemos tener diferencias pero jamás sacar los pies del plato”.
Por su parte, Michel analizó la situación actual de la provincia y del país, advirtiendo sobre “los recortes que se ven todos los días en salud, en educación, la pérdida de trabajo y el aumento del costo de vida”. En ese sentido, convocó a la militancia a “recorrer casa por casa, explicando a cada vecino que nuestro compromiso y nuestra propuesta es frenar este ajuste y priorizar la producción y el trabajo para el desarrollo y la generación de oportunidades”.
Finalmente, Bahl subrayó la conformación de la lista Fuerza Entre Ríos, a la que definió como “amplia, abierta, generosa y profundamente representativa de lo mejor del pueblo entrerriano”. Y concluyó: “Estamos convencidos de que solo con unidad, compromiso y amor por nuestra provincia podremos frenar el ajuste y construir una Entre Ríos que crezca con producción y trabajo”.