Periodistas agropecuarios de la Mesopotamia se reunieron en Paraná con foco en el Mercosur-UE y la producción entrerriana
Unos 40 trabajadores de prensa y comunicación vinculados al sector productivo de Entre Ríos, Corrientes y Misiones participaron en Paraná del segundo Encuentro de Periodistas Agropecuarios de la Mesopotamia, que incluyó capacitaciones, conferencias y visitas a establecimientos ligados a las economías regionales como pecanes, porcinos y viñedos.
El gobierno de Entre Ríos auspició la actividad, desarrollada entre viernes y sábado junto a empresas e instituciones. La apertura tuvo lugar en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, con la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y del Ente Región Centro.
En ese marco, el ministro Guillermo Bernaudo destacó el potencial productivo y comercial de las cadenas entrerrianas, y puso especial énfasis en el impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea: “Será el tratado de Libre Comercio más grande de la historia”, afirmó.
Explicó que el acuerdo permitirá que la Cuota Hilton pase de una preferencia arancelaria del 20% al 0%, mientras que la carne aviar reducirá su arancel del 32% al 0% en un plazo de cinco años. Además, huevos y albúmina tendrán arancel cero (hoy entre 14% y 27%), y en el caso de naranjas y mandarinas, los aranceles desaparecerán a los 10 años de vigencia.
La presidenta de la Asociación Entrerriana de Periodistas Agropecuarios (AEPA), Dana Olivera Taleb, agradeció la participación de colegas de la Mesopotamia, Buenos Aires y Santa Fe: “Generar este tipo de instancias permiten el encuentro y el diálogo para repensar cómo estamos como comunicadores del sector agropecuario y hacia dónde queremos ir, conociendo más sobre lo que hace Entre Ríos en materia productiva”.
Por su parte, Eliana Benay, presidenta del Círculo Thay de periodistas agropecuarios de Misiones, resaltó: “Estamos muy felices de estar en Paraná, donde nos recibieron de la mejor manera. El Círculo lleva casi 20 años insistiendo en la capacitación constante, en la formación y en crear redes de trabajo. Esto es el comienzo de una iniciativa muy valiosa que empezó el año pasado con la visita de colegas a Misiones”.
En la apertura participaron, entre otros: Jorge Chemes (Ente Región Centro), Walter Sione (Ciencia, Tecnología e Innovación), Catriel Tonutti (Industria, Comercio y Minería), Carina Gallegos (Agricultura), Horacio Jaureguiberry (Lechería), Sebastián Bouzada y Juan Pablo Cerini (Cámara de Productores Porcinos), Pablo Guelperín (Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias), Manuel Villagra y Pablo Fontanini (Bolsa de Cereales).