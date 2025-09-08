Periodismo militante: Antonio Laje furioso con los bonaerenses
El Gobierno de Javier Milei recibió este domingo un duro revés electoral tras quedar en la segunda posición por detrás del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y Antonio Laje no pudo disimular su disgusto y su enojo hacia la ciudadanía bonaerense luego de conocerse los resultados oficiales.
Laje, uno de los comunicadores predilectos del Gobierno libertario, aprovechó su rol de conductor en la pantalla de A24 para lanzar un polémico análisis en el que apuntó contra los bonaerenses por dejar a los candidatos libertarios por detrás de la oposición, con excepción de Oscar Liberman y Guillermo Montenegro que ganaron en sus respectivas secciones.
“A mí me parece patético esto pero está bien es lo que se votó. Me parece patético, sobre todo en una provincia que está estallada”, comenzó diciéndoles a sus compañeros de equipo visiblemente enojado.
Asimismo, posteriormente como si fuera poco cargó directamente contra los votantes y pidió que “no se quejen más” cuando haya hechos delictivos “porque acaban de votar”.
Las polémicas palabras de Antonio Laje no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron repercusión en las redes sociales en las que una gran cantidad de cibernautas se mostraron en contra de sus dichos.
La mayoría de los comentarios que se pudieron observar fueron en repudio de la reacción del periodista que se mostró molesto con los ciudadanos y no así con el oficialismo que se encuentra envuelto en diversos escándalos tanto políticos como también así económicos. “Echarle la culpa a la gente. Bárbaro. Eso siempre sale bien”, escribió un usuario mientras que otro expresó: “Me encanta ver llorando a ese corrupto profeta del odio”.