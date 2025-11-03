Pensar Paraná: Finalizó el ciclo que puso en valor la identidad de nuestra ciudad
La Municipalidad de Paraná promovió el ciclo Pensar Paraná, la propuesta en busca de fortalecer la construcción de memoria colectiva y abrir un espacio de formación y reflexión hacia el bicentenario, proyectando a la ciudad desde su historia hacia el futuro. Contó con el reconocimiento de UADER, a través de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS).
La Municipalidad de Paraná, por medio del Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, llevó a cabo el ciclo Pensar Paraná, que puso en valor la identidad de Paraná. La propuesta se enmarcó en el camino hacia el bicentenario de Paraná, que se celebrará el 26 de agosto de 2026, fecha en la que se cumplirán 200 años desde que la legislatura provincial, durante el Gobierno de Vicente Zapata e impulsada por Justo José de Urquiza, declaró ciudad a la entonces villa.
“Pensar Paraná juntó a historiadores e historiadoras que piensan, se desarrollan y han investigado la ciudad, y para nosotros es un valor enorme. Esta iniciativa busca que la ciudadanía conozca un poco más nuestra historia en pos del objetivo que nos propusimos como gestión de accesibilizar los bienes culturales”, señaló el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón.
Durante el mes de octubre, hubo encuentros semanales en distintos espacios culturales de la ciudad con la disertación de especialistas. Los objetivos de la iniciativa fueron difundir investigaciones historiográficas, promover la articulación entre educación, cultura y comunicación, y acercar a la comunidad distintos contenidos que forman parte de la idiosincrasia local.
El viernes el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante albergó el último encuentro con tres ejes: “Paraná: Arte y sociedad (1730-1940). Un recorrido por las figuras artísticas y sus contextos de creación y desarrollo de su arte”, con Marcelo Olmos como disertante.
“La Historia de Paraná: su difusión desde las Redes Sociales. ¿Cómo se comunica la historia? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Cómo se elaboran los contenidos?”, a cargo de Celina Jacob.
Y “¿Qué nos puede decir sobre su memoria e identidad, la historiografía actual y de época producida sobre Entre Ríos?”, a cargo de Darío Velázquez.
Olmos destacó que “es importante que desde el municipio se propicien estos encuentros que espero se continúen porque hay miles de temas por transitar y cosas por conocer. Yo cada vez que investigo sobre la ciudad nunca encuentro el fondo y siempre aparecen temas nuevos”.
Jacob, por su parte, expresó: “Es una propuesta muy interesante para hablar de Paraná en el marco de los 200 años que viviremos en el 2026. La ciudad tiene una rica historia, con lugares emblemáticos y con un público muy diverso que se muestra interesado en conocer nuestra historia, ya sea desde jóvenes hasta adultos”, valoró.