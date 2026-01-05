Peligro de incendios en casi toda la Argentina: Situación “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) advirtió que este lunes se presenta una jornada de alta peligrosidad por incendios forestales en gran parte del territorio argentino y solicitó a la población extremar las medidas de prevención ante un escenario considerado crítico.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través del mapa elaborado por el SNMF, las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se encuentran bajo riesgo “extremo” de incendios.
Desde los organismos oficiales explicaron que en la Argentina el peligro de incendios se evalúa mediante el Fire Weather Index (FWI), un índice meteorológico desarrollado en Canadá que se calcula diariamente con datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas de las últimas 24 horas. Este indicador permite estimar el comportamiento potencial de un incendio forestal durante el momento más crítico del día, que suele registrarse alrededor de las 16 horas.
Para establecer comparaciones entre regiones, se definen umbrales estadísticos por zona, a partir de los cuales se determinan las distintas clases de peligro. En esta oportunidad, 16 provincias aparecen marcadas en rojo, lo que implica que la situación debe considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”, alertaron las autoridades.
Panorama climático para el trimestre diciembre-febrero
De acuerdo con los pronósticos oficiales, durante el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026 se esperan condiciones superiores a lo normal en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, el oeste de Buenos Aires, Córdoba, el este de San Luis y el oeste de Santa Fe.
En tanto, se prevén condiciones de “normal o superior a la normal” en gran parte de Cuyo, el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el sur del Litoral, el este bonaerense y el sur patagónico, mientras que el norte del Litoral y el NOA presentarían valores dentro de lo normal.
En este contexto, el SNMF señaló que durante los próximos meses será clave monitorear especialmente el sudoeste de Buenos Aires, sectores de La Pampa, el sur de San Luis y de Mendoza, además de amplias zonas de la Patagonia.
Particular preocupación genera el noroeste patagónico, donde el peligro se mantiene elevado por la escasez de precipitaciones invernales, lo que provoca estrés en los combustibles vivos y una mayor disponibilidad de combustibles muertos. A esto se suma la previsión de temperaturas por encima de lo normal, lo que hace prever que, aun con lluvias ocasionales, el riesgo promedio se mantendrá alto.
Finalmente, las autoridades advirtieron sobre la evolución del peligro en el noreste del país, una región que registró déficits de precipitaciones durante el último mes y donde los pronósticos trimestrales anticipan la continuidad de esta situación, incrementando la probabilidad de incendios.