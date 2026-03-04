Pedro Sánchez rechaza amenazas de Trump y ratifica el “no a la guerra”
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lanzó un mensaje firme en defensa de la paz y del derecho internacional, luego de que Donald Trump amenazara con represalias comerciales por negarse a usar bases militares españolas en eventuales ataques contra Irán. La controversia vuelve a colocar a Europa en el centro de la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, en un escenario internacional ya marcado por conflictos y crisis energéticas.
Desde el Palacio de la Moncloa, en una comparecencia institucional, Sánchez sostuvo que la posición del Gobierno español es “clara y consistente”: respeto estricto al derecho internacional y rechazo a cualquier escalada militar en Medio Oriente. El mandatario recordó experiencias pasadas, como la guerra de Irak, para advertir sobre las consecuencias económicas, políticas y humanitarias que podría acarrear un nuevo conflicto abierto con Irán.
Según trascendió, el enojo de Trump se originó en la negativa de España a autorizar el uso de sus bases militares por parte de fuerzas estadounidenses para operaciones ofensivas. En respuesta, el entonces presidente norteamericano deslizó la posibilidad de un embargo comercial, medida que afectaría no solo el intercambio bilateral, sino también cadenas de valor en la Unión Europea, particularmente en sectores como el agroalimentario, la industria automotriz y los servicios.
Sánchez resumió la postura española en un contundente “no a la guerra”, subrayando que los conflictos no deben resolverse “con bombas” ni a costa de vulnerar el marco jurídico internacional. Advirtió que una operación militar contra Irán no traería “un orden internacional más justo”, sino una mayor inestabilidad global, presiones inflacionarias y un aumento del precio del petróleo y el gas, con impacto directo en hogares y empresas.
El jefe del Ejecutivo español afirmó además que el país no cederá “por el miedo a las represalias de alguno” y recalcó su “confianza absoluta” en la fortaleza económica, institucional y moral de España. En línea con la posición de otros países europeos, el Gobierno busca mantener canales diplomáticos abiertos y apostar por soluciones multilaterales en el marco de Naciones Unidas.
La disputa vuelve a exponer la fragilidad del orden internacional y las tensiones entre potencias en un contexto donde el respeto a la legalidad internacional, la estabilidad económica y la seguridad energética se vuelven factores clave para el futuro inmediato. España, apoyada en la Unión Europea y respaldada por voces como la de China en defensa del libre comercio, busca sostener una posición de firmeza diplomática sin renunciar a sus alianzas estratégicas.