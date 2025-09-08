Pedro Sánchez anuncia medidas contra el ‘genocidio’ en Gaza: “Uno de los episodios más infames del siglo XXI”
El presidente español Pedro Sánchez calificó este lunes como “uno de los episodios más infames del siglo XXI” al infierno en el que Israel tiene sometida a Gaza como respuesta al ataque islamista de Hamas de octubre de 2023, y anunció medidas de España contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
Desde el Palacio de la Moncloa y en una declaración institucional de ocho minutos, Sánchez aseguró que España pondrá en marcha “de forma inmediata nueve acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina”.
En su anuncio matinal, Pedro Sánchez detalló que, a través de un real decreto ley, quedarán prohibidas la compra y venta de armas a Israel.
Otra de las medidas relevantes de su anuncio, según dijo el presidente Sánchez, es “la prohibición del tránsito, por parte puertos españoles, a todos los barcos que transportan combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. Algunas organizaciones ya habían señalado que puertos españoles como el de Algeciras, Barcelona o Valencia eran escalas cruciales en la ruta que brinda apoyo logístico y de suministros a Netanyahu.
España también cerrará su espacio aéreo a los aviones que trasladen armas o material defensivo a Israel y negará el ingreso en su territorio a “todas aquellas personas que participen en forma directa en el genocidio”.
Respecto de los territorios ocupados por Israel en Gaza y Cisjordania, Sánchez dijo que España no comercializará más con ellos y los ciudadanos españoles que estén residiendo en esos lugares recibirán la atención consular mínima.
Prometió, además, reforzar la cooperación y la ayuda económica con la Autoridad Palestina y con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Sánchez comenzó su breve discurso recordando las atrocidades que padeció el pueblo judío en el Holocausto. “Después de tanto sufrimiento, merece tener un Estado propio y merece sentirse seguro en él -subrayó-. Por eso, el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española han condenado, desde el primer día, los ataques terroristas y secuestros de Hamas, y apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y prosperar.”
Sin embargo, Pedro Sánchez hizo una salvedad: “El Gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes”.
Y enumeró las cifras devastadoras de la guerra en Gaza: “63.000 muertos, 159.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas son menores de edad”, dijo.
“Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar -opinó Sánchez-. Es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.”
El jefe del gobierno español criticó la inacción de la comunidad internacional. “Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el Gobierno del primer ministro Netanyahu”, dijo Sánchez.
“España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo -confesó el presidente español-. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena, aunque no esté en nuestras manos ganarlas”.