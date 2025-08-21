Pedido de detención por fentanilo contaminado expone cuestionamientos al ANMAT
El pedido de detención del dueño de HLB Pharma, Ariel Fernando García Furfaro (49), junto a miembros de su familia, socios, directivos y técnicos, no solo apunta a una presunta responsabilidad en la muerte de pacientes por fentanilo contaminado, sino que también pone bajo la lupa al rol del ANMAT, el organismo encargado del control de laboratorios.
La solicitud, ejecutada la noche del miércoles por el juez federal Ernesto Kreplak, culminó con la entrega voluntaria de García Furfaro a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, con colaboración de PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias.
En la investigación, que lleva 100 días, también interviene la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El Ministerio Público analiza si hubo fallas o irregularidades de los organismos públicos encargados del control de laboratorios, que podrían constituir negligencia, connivencia o complicidad.
Como consecuencia, ANMAT desplazó de su cargo a Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras ser allanado por Kreplak hace casi dos meses. Algunos documentos requeridos por la Justicia no habían sido entregados; INAME era responsable de los controles e inspecciones de las empresas elaboradoras.
Según informó el sitio oficial Fiscales, el dictamen se basó en un análisis de 273 expedientes administrativos realizado por la PIA, que permitió impulsar la acción penal y analizar la actuación del organismo regulador. Fuentes judiciales no descartan que se derive una investigación sobre ANMAT.
Los 10 detenidos están imputados por el artículo 201 del Código Penal, que sanciona a quien “adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso resultare la muerte de alguna persona”, con penas de 10 a 25 años.
La acusación se centra en los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, producidos por Laboratorios Ramallo S.A. y comercializados por HLB Pharma, que salieron contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia, producto de falencias estructurales en la producción. Los fiscales indicaron que estas fallas fueron determinantes para que los lotes se distribuyeran a nivel nacional, poniendo a miles de pacientes en riesgo sanitario.
Entre los detenidos figuran Ariel Fernando García, su madre Nilda Furfaro, sus hermanos Damián y Diego García Furfaro, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
El dictamen fiscal sostiene que las falencias estructurales comprobadas en los procesos de producción, confirmadas también por un informe del Instituto Malbrán, fueron determinantes para que los lotes contaminados llegaran al mercado.
Esta semana, el Cuerpo Médico Forense vinculó el consumo de los lotes de fentanilo con el fallecimiento de varias víctimas.
Por otra parte, PROCUNAR investiga posibles desvíos del producto al mercado ilegal, en infracción a la ley de drogas, constituyendo otra línea de imputación dentro de la causa.