Pecaneros entrerrianos exportaron casi 30 toneladas de nuez a Rusia y Países Bajos
Productores entrerrianos concretaron una exportación de 28,8 toneladas de nuez pecán a Rusia y Países Bajos, a través de la planta industrializadora de la Cooperativa La Agrícola Regional, ubicada en Crespo. El envío consistió en frutos pelados y procesados bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, cumpliendo con los requisitos fitosanitarios de los países de destino.
El secretario de Industria, Comercio y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, destacó la importancia del logro: “La producción de nuez pecán en Entre Ríos creció de forma sostenida en los últimos 10 años, consolidándose como una economía regional con perfil exportador. Hoy generamos empleo, valor agregado y llegamos al mundo con un producto entrerriano de calidad”.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó los envíos de 9.600 kilos a Rusia y 19.200 a Países Bajos. Desde el organismo subrayaron que estas operaciones confirman la preferencia del alimento entrerriano “por su calidad y con creciente demanda en los exigentes mercados europeos y asiáticos”.
Por su parte, el responsable de la planta, Cristian Damián Axt, señaló: “Esta exportación es el fruto del trabajo de muchos meses. Estamos muy orgullosos de haber dado este paso; es un gran avance en lo comercial, optimizando y reduciendo costos; y logrando un mejor precio para nuestros productores que confían en el modelo cooperativo”.
La Planta Industrializadora de Pecán de la cooperativa obtuvo recientemente la habilitación para la Consolidación en Planta, otorgada por la Dirección General de Aduanas. Gracias a esta autorización, los contenedores con destino internacional pueden cargarse directamente en las instalaciones de Crespo, lo que permite mejorar la logística.
Esta modalidad de carga directa genera ventajas competitivas: mejores precios de mercado, mayor eficiencia logística y un retorno más favorable para los productores, consolidando a Entre Ríos como un actor de referencia en la exportación de nuez pecán.