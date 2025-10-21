Paul Aron abrirá las Prácticas del GP de México con el Alpine de Pierre Gasly
Este viernes desde las 15:30 (hora argentina) arranca la acción de un apasionante fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de cara al Gran Premio de México, una de las últimas cinco carreras del calendario de Fórmula 1 antes de Interlagos (Brasil), Las Vegas (Estados Unidos), Lusail (Qatar) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).
De cara a esa primera práctica libre habrá novedades en el equipo de Franco Colapinto porque Pierre Gasly le dejará su monoplaza a Paul Aron para que el piloto de reserva salga a rodar durante 60 minutos como parte de las pruebas obligatorias a novatos en el reglamento.
Así lo confirmó Alpine en un comunicado divulgado a la prensa, en el que remarcó que será la segunda salida de Aron con la escudería, luego de haber sustituido a Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Monza, en la que dio más de una veintena de giros con un récord de 1:22.153, aunque ese tiempo no le permitió escalar posiciones y quedó último sobre 20 lugares. Su sesión quedó marcada por un trompo en la curva 4 del trazado italiano en los primeros 20 minutos del cronómetro. El incidente no pasó a mayores y el estonio trasladó tranquilidad al team: “Todo bien, toqué la grava en la entrada”.
“Estoy deseando volver a ponerme al volante del A525 para mi más reciente sesión de Práctica Libre 1 con el equipo. Disfruté la experiencia en Monza hace un tiempo y la encontré increíblemente útil para mi desarrollo personal como piloto y para mi comprensión del auto. Estoy listo para construir sobre esa base este fin de semana en la Ciudad de México, en el auto de Pierre”, declaró Paul Aron, quien también integró los entrenamientos libres 1 de Silverstone (Gran Bretaña) y Hungaroring (Hungría) con Sauber tras llegar a un acuerdo con Alpine.
Alpine todavía debe entregar el auto de Gasly por segunda vez para cumplir con las dos pruebas a pilotos novatos por año sobre cada una de sus butacas. Solo le quedarán cuatro eventos y cabe la posibilidad de que Aron sea desplazado de la consideración por el indio Kush Maini, quien también se desempeña como piloto de reserva, está 15° en el Campeonato de Fórmula 2 y todavía no tuvo ninguna chance en la escudería, mientras que su compañero tendrá una cuarta práctica entre este team y Sauber. Vale recordar que el monoplaza de Franco Colapinto ya cumplió con esta cuestión porque el japonés Ryo Hirakawa reemplazó a Jack Doohan en la FP1 de Suzuka, en Japón, y la última fijada sucedió como se dijo en Italia.
A propósito de esta situación, Pierre Gasly se refirió a la ausencia obligada al inicio de la actividad en Latinoamérica: “Como se planeó, no participaré en la Práctica Libre 1 del viernes para permitir que Paul (Aron) se ponga al volante para la sesión obligatoria de novatos. Mi objetivo será volver a tomar ritmo rápidamente para la Práctica Libre 2 por la tarde y adaptarme al Autódromo Hermanos Rodríguez, que es un circuito muy diferente a COTA (Circuit of the Americas, en Austin) con desafíos muy únicos”.
Agenda para México
Viernes 24 de octubre
Práctica Libre 1: 15:30 (Argentina) / 14:30 (EEUU, Miami)
Práctica Libre 2: 19:00 (Argentina) / 18:00 (EEUU. Miami)
Sábado 25 de octubre
Práctica Libre 3: 14:30 (Argentina) / 13:30 (EEUU, Miami)
Clasificación: 18.00 (Argentina) / 17.00 (EEUU, Miami)
Domingo 26 de octubre
Carrera principal a 71 vueltas: 17:00 (Argentina) / 16:00 (EEUU, Miami)
Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)