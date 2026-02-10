Paty justifica nuevos despidos: “Es una crisis generalizada por caída de ventas”
Frigorífico Pico, creador de las hamburguesas Paty, comenzó a ejecutar despidos masivos luego de la suspensión de sus 450 trabajadores y finalizada la vigencia del procedimiento preventivo de crisis que el gremio había tramitado en la cartera de Trabajo de La Pampa. Fueron casi 200 cesantías. “Es una crisis generalizada por caída de ventas”, explicaron.
En los últimos días, las autoridades del Frigorífico Pico creador de las hamburguesas Paty comenzaron a girar telegramas de despidos que, a la fecha, se destinaron a 194 trabajadores, situación que abre un serio interrogante sobre el futuro de la empresa.
La firma de la familia Lowenstein inició hace un año un proceso de reducción de planta que afectó a casi un centenar de empleados. En enero, sin signos de reactivación, se paralizó la planta y desde el jueves comenzaron los ceses.
En las cartas documento enviadas a sus empleados, la empresa atribuyó su situación a “un contexto mayor de crisis de la industria frigorífica que, por generalizada, se manifiesta en una notable, marcada y ya insostenible disminución de trabajo por reducción de volúmenes de mercadería vendida y proyectada su venta”.
Además, pone el acento en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que habilita el pago de la indemnización reducida al 50% en despidos por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador.
En Frigorífico Pico acusaron el impacto del corte de subsidios a la energía eléctrica, la devaluación aplicada por Javier Milei apenas asumió, el desplome del consumo interno y el marcado retroceso exportador en mercados fuertes como China. Así, pasó de faenar 600 a 50 vacunos por día.
“Es un combo letal que conspiró contra el frigorífico. No es nuevo que cuando una empresa está a la baja, aparezca un comprador ofreciendo mantener el laburo a cambio de que el trabajador deje sin efecto su historia y su antigüedad”, dijo el delegado de Relaciones Laborales en General Pico, Javier Thomsen.
“No queda duda de que la cesantía de muchos genera un problema social. El 80% de los despedidos va a tener serias dificultades para reinsertarse; no todos pueden ponerse una carnicería o ser Uber”, sostuvo Thomsen.
Entre los despedidos, hay trabajadores con más de 15 años de antigüedad en la empresa. Al momento, se trata de 156 empleados en General Pico, 30 en Trenel y 8 en Arata.