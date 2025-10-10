Patricia Bullrich y un insólito sincericidio: “Todo el mundo sabía del vínculo Espert y Machado”
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, protagonizó una entrevista con ribetes insólitos. En el canal oficialista TN, la ministra confirmó que “todo el mundo sabía” que José Luis Espert estaba siendo investigado por la justicia estadounidense por sus vínculos con el presunto narcotraficante argentino Federico ‘Fred’ Machado.
En los últimos días, surgió la noticia que desde Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de EEUU) enviaron un requerimiento para informar que Machado había incurrido en una serie de delitos vinculados con el narcotráfico y menciona cuatro incidentes puntuales en los últimos años. En el memorando, está mencionado el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.
Al ser consultada por el tema, Bullrich ensayó primero una defensa confusa y luego dio una respuesta incriminatoria: “Eso es una mentira total. Homeland Security envía al ministerio de Seguridad, por medio de la Dirección Nacional de Inteligencia de EEUU, un acta de la Corte de Texas diciendo que, entre una cantidad de personas que estaban imputadas en una causa, había un argentino: Fred Machado”.
“Se hace un procesamiento que arranca en 2021, en la que está incluido Espert, y la lleva adelante Martínez de Giorgi. Es decir, este informe fue enviado a la Justicia en 2021 y no hay nada que se haya escondido. Es al revés”, intentó explicar Bullrich.
Acto seguido, llegó la repregunta del periodista y la respuesta insólita de la ministra, ante la atónita mirada de los periodistas militantes:
-Lo que vos estás diciendo es que ya sabían con ese informe que Espert ya estaba siendo investigado, colateralmente…
“Este informe va a la Justicia, queda adentro de los informes del Ministerio de Seguridad. Nosotros no miramos los informes del 2021, no tenemos ni idea qué informes hay del 2021. Sabemos que hay una causa abierta. En esa causa, estaba nombrado Espert. Esto era público, ya había pasado del ámbito de inteligencia al ámbito público; es decir, todo el mundo sabía”, reafirmó la ministra de Milei y candidata a parlamentaria.