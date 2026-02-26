Patricia Bullrich y otra reflexión controversial: “Algunas fábricas van a cerrar, otras van a abrir”
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el programa económico del Gobierno y justificó las dificultades que atraviesan los sectores industriales, incluidos los cierres de fábricas, en que “los procesos de estabilización como los que esta llevando adelante el país tienen momentos difíciles”.
“A la Argentina hubo que acomodarla, controlar lo que decían, que el dólar se iba a las nubes. Creemos que continuar este camino es lo que nos va a llevar a un despegue mas fuerte. Estamos carreteando ahora pero eso nos va a permitir despegar con más fuerza”, expresó en declaraciones a A24.
En el mismo sentido, señaló que el país “está saliendo de una situación de crisis, de vivir en una mentira”. Y si bien consideró que “este es el camino correcto”, admitió que “algunas fábricas van a cerrar, otras van a abrir” y que “la industria que vivió protegida va a tener que reconvertirse”.
Por otra parte, la jefa del bloque en el Senado aludió a la baja en la edad de imputabilidad, proyecto que este será tratado en la Cámara Alta. “En la Argentina del orden, el que las hace las paga”, reiteró su slogan la exministra de Seguridad.
“Estamos impulsando las reformas que Argentina necesita para ser cada día un país más seguro. Este jueves en el Congreso buscaremos dar sanción definitiva a la Ley de baja de edad de imputabilidad”, reafirmó.