Patricia Bullrich transforma a Victoria Villarruel en una figura decorativa del Senado
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se reunieron este viernes. El encuentro, a días de la jura de la senadora electa, se celebró en el despacho de la titular de la Cámara Alta; fue a puertas cerradas y no hubo foto. Apenas salió, la ministra de Seguridad le marcó la cancha a la vicepresidenta; la relegó un mero rol institucional mientras ella se prepara para tener un rol protagónico, con la mira puesta en las elecciones de 2027.
Después de realizar los trámites correspondientes a su ingreso a la Cámara, fotos, huella del recinto, y demás, Bullrich visitó a la vicepresidenta en su despacho. Esta la había invitado, a través del secretario Parlamentario de la Cámara, Agustín Giustinian. Fue la primera vez que ambas se vieron cara a cara luego de una serie de cruces vía Twitter.
“Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, dijo Villarruel a la prensa, minutos después del encuentro. Para ese entonces, la ministra de Seguridad ya había abandonado el lugar.
En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado.
Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2025
Luego a través de un tuit, Bullrich la relegó a un “rol institucional” y dejó en claro que, la encargada de negociar con el resto de los bloques estará a su cargo. Esa tarea, tradicionalmente, le toca a los titulares de las Cámaras, como Martín Menem en Diputados.
“La vicepresidente se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional. Y es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara”, tuiteó la ministra saliente.
Cabe acotar que al salir del Palacio Legislativo, la actual funcionaria no reveló detalles sobre lo hablado en relación a la Presidencia Provisional de la Cámara alta, cargo que ocupa Bartolomé Abdala. En principio, no habría discrepancias en que el puntano continúe, pero eso deberá ser ratificado en febrero cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria.