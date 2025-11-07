Patricia Bullrich será la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que asumirá la jefatura del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) a partir del 10 de diciembre. Agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, destacando que su objetivo será impulsar las reformas estructurales que el Gobierno considera esenciales.
“Muchas gracias por confiar en mí para encabezar el bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy a dejar todo para lograr los cambios que el país necesita”, expresó Bullrich en redes sociales.
La futura titular del bloque conducirá un grupo de 20 senadores y tendrá la compleja misión de tejer acuerdos legislativos para avanzar con proyectos clave del Gobierno, como el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, que el Ejecutivo planea enviar en las sesiones extraordinarias.
El actual jefe del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, celebró la designación: “Ha sido un orgullo presidir el bloque durante estos dos años y sé que junto a Patricia Bullrich trabajaremos de sol a sol para avanzar en los acuerdos que Argentina necesita para ser grande otra vez”.
A través de la red social X, Atauche recordó que “hace dos años quienes formamos parte del proyecto político de Milei asumimos el compromiso de gobernar la Argentina. Hoy ese camino da un nuevo paso con Bullrich”, y añadió que la senadora electa “será una pieza fundamental del nuevo Congreso y confío en su liderazgo para enfrentar las transformaciones que se vienen”.
Actualmente, LLA cuenta con siete senadores —entre libertarios y miembros de Libertad, Trabajo y Progreso—, a los que se sumarán doce electos el 26 de octubre, además de la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero, que se incorporará al bloque.
Bullrich mantuvo ayer su primera reunión con los futuros integrantes del bloque, en la que se discutieron lineamientos de trabajo y estrategias para la próxima etapa legislativa.
La ministra tendrá la ardua tarea de negociar con los nueve senadores de la UCR, los cuatro del PRO y los representantes de provincias como Santa Cruz, Misiones, Corrientes, Córdoba y Chubut para alcanzar el quórum de 37 votos y aprobar las leyes impulsadas por el oficialismo.
Una vez definida la conducción del bloque, LLA deberá resolver si mantiene como presidente provisional del Senado a Bartolomé Abdala o si designa en su lugar a Nadia Márquez, la neuquina electa el pasado 26 de octubre.