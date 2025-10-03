Patricia Bullrich: “Se termina la impunidad”
El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó hoy en Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso. En el acto estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que en el nuevo Código Penal: “El 82% de los delitos son de prisión efectiva, es verdad que el que las hace las paga”.
Antes, Bullrich dio un discurso bastante más extenso que el de Milei para brindar detalles de la nueva normativa penal que se busca implementar. “Este código tiene tres componentes centrales: el primero es el agravamiento de las penas del homicidio simple, porque la vida es el valor más sagrado. Aumenta de 10 a 30 años los homicidios agravados”, señaló.
También puntualizó que la portación de armas sin permiso “va a tener una pena no excarcelable y si la persona tiene antecedentes va a ser un agravante”, mientras que “también la portación de armas blancas”.
TOLERANCIA CERO CON EL CRIMEN
El Presidente Javier Milei y la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron las propuestas para terminar de una vez por todas con el flagelo de la inseguridad.
REFORMAR EL CÓDIGO PENAL
Para que los delincuentes paguen en serio y… pic.twitter.com/kLGOikZjRc
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2025
“El hurto en nuestro país era una vergüenza: hurtabas una, mil veces y no pasaba nada. Ahora va a haber una pena de hasta 3 años”, planteó. “Robar el celular o las pertenencias, la intimidad de una persona, no significará que van a entrar y salir como sucede ahora. Te vas a quedar adentro de 3 a 12 años”, insistió.
Dijo además que “entrar a la propiedad privada, quedarse, usurparla, pasaban años sin que se pudiera solucionar”, pero “ahora se va a ordenar y la restitución es inmediata del inmueble a sus titulares”.
Bullrich remarcó que “las falsas denuncias, cuando se vinculan a delitos sexuales, cuando se restringe la posibilidad de ver a los hijos, o a los contactos familiares, lo vamos a incorporar por primera vez en el Código Penal Argentino”.
Planteó que “la Argentina tiene condenas bajas de cohecho, de corrupción, de delitos contra el Estado”, por lo que “ahora se termina la impunidad, más aún con contrataciones públicas” y se agravarán esos delitos para “el presidente y el vicepresidente, ministros, gobernadores, altos cargos, jueces, diputados, senadores: el que roba va en cana”.
También se elevan las penas de todos los delitos complejos “como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo y la pornografía infantil”, finalizó.