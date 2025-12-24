Patricia Bullrich saludó por la Navidad y promocionó una obra de teatro de su marido
La senadora Patricia Bullrich difundió un mensaje navideño en su cuenta de Instagram, donde afirmó que este fue un “año de grandes decisiones y de mucho trabajo para cambiar la Argentina”. El saludo estuvo acompañado por un video de tono festivo que no pasó inadvertido en las redes sociales.
En la grabación, Bullrich aparece con un gorro de Papá Noel, junto a su esposo Guillermo Yanco, mientras ambos posan con una porción de turrón de maní, dispuesta como parte de la escena para reforzar el clima de celebración. Aunque el mensaje busca transmitir espontaneidad, la puesta en escena cuidada y prolija marcó el tono del video.
Durante el saludo, la senadora aprovechó para agradecer el acompañamiento social y reafirmar su compromiso político. “Con Guille estamos preparándonos para pasar las fiestas en familia, pensando en lo que pasó y en todo lo bueno que se viene. A los argentinos, gracias por el esfuerzo y el apoyo. Nosotros vamos a seguir trabajando día y noche por una Argentina mucho mejor, con paz, libertad y prosperidad”, expresó. Además, destacó a su pareja al señalarlo como “mi gran actor de la calle Corrientes”.
Por su parte, Yanco utilizó el mensaje para promocionar su trabajo teatral. “Arrancamos el año con la obra ¿Qué somos?, que viene siendo un gran éxito. También celebro Hanukkah, pidiendo especialmente que la luz brille aún más. Por esta Navidad y por la familia argentina”, afirmó el actor, quien además se desempeña como vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
El cierre del video volvió a estar a cargo de Bullrich, quien resumió el saludo conjunto: “El actor y la senadora les deseamos una muy feliz Navidad, feliz Hanukkah y un año que sea todo un éxito para los argentinos que se lo merecen”.
Además de su faceta artística, Guillermo Yanco es abogado y empresario, y supo ocupar distintos cargos en los Ejecutivos porteño y nacional. El próximo 8 de enero reestrenará en el teatro La Casona la obra ¿Qué somos?, dirigida por Juan Acosta y Aldo Funes, quien también integra el equipo de producción.
Según la plataforma de venta de entradas, la pieza es una comedia de enredos que relata la historia de “un adulto obsesivo con el orden y temeroso del compromiso, una joven que lo anhela y un amigo caradura”. En la puesta, Yanco interpreta a un encargado de edificio que “sabe todo lo que pasa, tiene alma de detective y corazón noble”.
Si bien mantiene un perfil bajo, este no es el primer trabajo actoral de Yanco. En 2013 debutó con El evento, una obra escrita por Julio Chávez y dirigida por Luz Palazón, en el teatro Código Montesco.
La pareja de la senadora también desarrolla actividad en el ámbito de los medios: junto a Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, Yanco dirige el portal Vis á Vis, dedicado a la comunidad judía en Israel.
Bullrich y Yanco están en pareja desde 1997, aunque nunca formalizaron su relación en el Registro Civil.