Patricia Bullrich salió al cruce de los dichos de Trump: “Hubo una confusión”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió salir a aclarar la polémica declaración de Donald Trump que, tras reunirse con Javier Milei, había condicionado su apoyo a Argentina de acuerdo con los próximos resultados electorales del 26 de octubre. Presente en Washington, la funcionaria buscó desmentir que esa afirmación sea cierta.
Bullrich remarcó que la frase de Donald Trump se enmarcaba en los comicios del 2027. “De ninguna manera se habló de que el 26 de octubre deja el apoyo, hubo una confusión en relación a que se pierden las elecciones, se refiere a que se caigan las ideas”, señaló, en diálogo con periodistas acreditados.
“El swap está vigente”, señaló la ministra, al hacer hincapié que la asistencia económica de la Casa Blanca ya está en funcionamiento tras las últimas reuniones. Bullrich marcó que “el secretario del Tesoro aclaró que el peso es una moneda fuerte, que van a seguir apoyando y el swap sigue vigente. Se aclaró que esto no tiene nada que ver con el 26 de octubre”.
"Trump estaba hablando de la filosofía, no de la elección de octubre"
Patricia Bullrich aclaró la advertencia del presidente de Estados Unidos sobre su apoyo a Argentina sujeto al que gane las elecciones: "Que los mercados se calmen, que todo siga igual y no entren en pánico". pic.twitter.com/WBvodiyA4I
— Corta (@somoscorta) October 14, 2025
“Habló que si viene una filosofía estatista y se destruye la estabilidad del país, ahí dejaría de apoyar”, siguió con la explicación.
Trump había sorprendido con sus declaraciones en conferencia de prensa. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, señaló Trump, quien agregó: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”. “La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, completó.
El Gobierno intenta corregir los dichos de Trump, al indicar que, en realidad, el presidente norteamericano se refería a las elecciones de 2027 y no a los inminentes comicios legislativos del 26 de octubre.