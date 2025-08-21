Patricia Bullrich rotuló como “tragedia” a la barbarie en Avellaneda y trató de “inútil” a Kicillof
Luego de los serios incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile, el Gobierno de la Nación criticó duramente a Axel Kicillof y a Claudio “Chiqui” Tapia. “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, publicó en X Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad, en su posteo, apuntó a los barra bravas y sus negocios, comparó la situación con el accionar de los grupos piqueteros y advirtió que van a restablecer el orden.
“El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente”, agregó la ministra.
Además, la cartera de Seguridad publicó un comunicado donde cuestionan la “inacción” de las autoridades bonaerenses.
“El operativo de seguridad es siempre jurisdiccional y, en este caso, estuvo bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires”, expresa el escrito.
Allí señalan que la Policía bonaerense, junto con la Aprevide, estuvieron a cargo de un dispositivo, que señalan “tuvo fallas graves” debido al “ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención”.
Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de… https://t.co/1nxRb5vwKb
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2025
Esta tarde, la ministra Bullrich, junto al director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad Nacional, Franco Berlin, recibirán al ministro de Interior de Chile, Álvaro Elizalde, para analizar los actos violentos ocurridos en el partido Independiente.
El comunicado de la cartera que conduce Patricia Bullrich también cuestionó la orden de no intervenir a la Policía antes de que comenzara el partido, lo que aseguran “prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia”.
“Esta irresponsabilidad se agrava cuando el gobernador Axel Kicillof y el presidente de la AFA deciden, de manera inconsulta, llevar adelante una acción propagandística y electoral anunciando el regreso del público visitante al fútbol local, con una evidente incapacidad de acción y la falta de planificación y de medidas de prevención necesarias”, sentencia el escrito.
Finalmente, destacan el accionar de las fuerzas federales y adelantan la presentación en la causa penal que lleva adelante la Justicia.
“Lo ocurrido es uno de los episodios más graves de la historia del fútbol argentina y deja expuesta la total incompetencia de la Aprevide y del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por acción u omisión consideraron un esquema de ‘hinchadas unidas’ y ‘dejar hacer’ que agrava la violencia”, concluye el comunicado.