Patricia Bullrich restituyó los nombres históricos a las escuelas de la Policía Federal
La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, anunció la restitución de los nombres históricos a las escuelas de formación de la Policía Federal Argentina (PFA). El Instituto de Formación de Oficiales volverá a denominarse “Coronel Ramón Falcón”, mientras que la Escuela de Suboficiales llevará el nombre de “Comisario General Alberto Villar”.
La designación original de Ramón Falcón había sido retirada en 2011 por la entonces ministra Nilda Garré. Falcón, quien fue jefe de Policía a comienzos del siglo XX, murió el 14 de noviembre de 1909, víctima de un atentado anarquista. En tanto, Alberto Villar, jefe de la PFA en 1974, fue asesinado por Montoneros el 1° de noviembre de ese año, cuando una bomba explotó en la lancha en la que navegaba junto a su esposa.
“Quiero dar un reconocimiento a una institución que lleva 204 años al servicio de la ciudadanía. Por sus valores, su capacitación y su compromiso con los ciudadanos. Estamos llevando adelante un enorme cambio con el apoyo incondicional de la jefatura y de todos los hombres y mujeres de la fuerza. Estamos dando un salto estratégico”, expresó Bullrich durante el acto realizado en la Plaza de Armas de la Escuela de Cadetes.
La ministra estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rolle; el subjefe, comisario general Mariano José Giuffra; el secretario de Medios, Manuel Adorni; el secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffer; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, entre otras autoridades nacionales y de las fuerzas federales.
Bullrich destacó que la escuela de oficiales “nació por un policía, Ramón Falcón, quien le dio una orientación y además la fundó. Por una cuestión ideológica le sacaron el nombre, y yo instruyo al jefe de la Policía Federal para devolver la verdad. Es un valor innegociable. Lo mismo haremos con la escuela de suboficiales”, afirmó.
“Hoy en la mayoría de las provincias argentinas rige el principio de autoridad, de orden y el que las hace, las paga. Son los policías quienes garantizan el orden, la paz y la lucha contra los delincuentes. Nuestro lema es claro: terminamos con el país del revés, protegemos a las víctimas, nunca a los victimarios”, agregó la ministra, según informó el Ministerio de Seguridad.
Finalmente, Bullrich subrayó: “La Argentina necesita que cada día los argentinos salgan tranquilos a trabajar, estudiar y desarrollar su vida. Para eso está esta institución. Les agradezco de corazón el trabajo y espero que sigan adelante con firmeza”.