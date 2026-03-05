Patricia Bullrich recibió en el Senado a Nahuel Gallo y cargó contra la AFA: “Hubo un intento de apropiación”
Patricia Bullrich apuntó este lunes contra la AFA tras la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo detenido en Venezuela durante 448 días y que volvió a la Argentina el lunes a la madrugada. Sostuvo que “hubo un intento de apropiación” del caso y que desde la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia le pidieron al gendarme un agradecimiento público.
Las palabras de Bullrich llegaron este jueves, tras una reunión que mantuvo con Gallo en el Senado. Según afirmó la exministra de Seguridad, el gendarme se enteró de la intervención de la AFA al momento de ser liberado.
“Él comentó que cuando lo fueron a buscar se enteró en ese momento que había un avión en donde había dos representantes de AFA, que después le dijeron que diga que había sido la AFA”, sostuvo la senadora en diálogo con los medios.
La senadora afirmó que, a pesar del pedido, Gallo “decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre”. “También les agradeció que lo hayan traído pero lo hizo de manera privada y no lo quiso hacer públicamente”, añadió.
Al respecto del caso, Bullrich apuntó que “hubo un intento de apropiación” por parte de la AFA, ya que “ellos podían llegar a Delcy Rodríguez”.
“Son amigos o comparten ese mismo modelo, ese mismo régimen, nosotros no”, apuntó dijo la senadora sobre la cercanía entre la AFA y el chavismo.
La senadora señaló al respecto que desde el Gobierno de Milei siempre tuvieron “dificultades” y recordó que la embajada argentina en Venezuela “fue destruida”.
“Gallo está acá, eso es lo importante”, sentenció antes de retirarse del lugar.