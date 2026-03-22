Patricia Bullrich puso de ejemplo a Lázaro Báez y lanzó una nefasta ironía: “Vamos a fundir a las fábricas de colchones”
Patricia Bullrich puso a Lázaro Báez como ejemplo para pedir que la gente suelte los dólares, ante la desesperación del equipo económico por reactivar la economía. “Vamos a fundir a todas las fábricas de colchones, porque no van a poder guardar más los dólares ahí”, ironizó la senadora. La broma se da justo cuando se funden plantan fabriles todas las semanas por una ya inocultable crisis.
“Saquen los dólares que tuvieron que guardar porque la Argentina no daba seguridad jurídica”, dijo la ex ministra de Seguridad.
“Con nuestras leyes hasta LÁZARO BAEZ se benefició, POR FAVOR lleven sus dólares al banco, los necesitamos”
JAJAJJAJA FONDO DE OLLA Bullrich admitiendo que beneficiaron a Lázaro Baez y ROGANDO que les den sus ahorros
SAQUEN LA PLATA DEL BANCO
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— TUGO News (@TugoNews) March 22, 2026
“Inviertan, mejoren sus negocios y hasta 10 mil millones de pesos no los mira nadie, con la ley de inocencia fiscal hasta Lázaro Báez se benefició, miren las consecuencias de las buenas leyes”, exhortó.
“Miren lo que nos pasó con la ley de inocencia fiscal, como la ley penal tributaria es retroactiva, hasta Lázaro Báez se benefició, miren las consecuencias no deseadas de las buenas leyes”, agregó Bullrich.