Patricia Bullrich le aconsejó a Mauricio Macri que adopte un rol “más acorde a un expresidente”
Patricia Bullrich le sugirió a Mauricio Macri adoptar un rol más acorde al de “un expresidente que al de presidente de un partido”. En ese sentido, citó una anécdota sobre George W. Bush y su padre para remarcar la diferencia de funciones.
“Yo creo que Mauricio tiene que ponerse en expresidente más que en presidente de un partido”, consideró la ministra de Seguridad este miércoles en TN, cuando le preguntaron qué rol debería ocupar el fundador del PRO frente a la figura de Milei.
La exreferente del partido amarillo —hoy candidata a senadora de La Libertad Avanza— sostuvo además que Macri debe enfocarse “en lo que él puede dar, además de lo que pueda discutir y las áreas que pueda fortalecer”. En ese sentido, señaló que, según su visión, “tiene que quedar muy claro, como en el caso de los presidentes americanos, que es un expresidente”.
Pato Bullrich le acaba de decir a Diego Sehinkman en @todonoticias que @mauriciomacri tiene que actuar con el gobierno de Milei como un ex presidente, no como presidente del #PRO. Porque como presidente de un partido discute cargos. Él está para ayudar.
“El presidente de un partido discute qué cargo se le da… Me parece que Macri tiene que estar más en expresidente”, sentenció. Y recordó una anécdota de George W. Bush cuando fue a ver a su padre —que había sido presidente entre 1989 y 1993— tras los atentados del 11-S. “Le dijo: ‘Ayúdame, ¿qué hago?’. Y él le respondió: ‘Yo soy tu padre, vos sos el presidente de los Estados Unidos’”, relató Bullrich.
Al ser consultada sobre esa analogía, aseguró que esa “es la relación perfecta”, y recordó —aunque sin mencionar el caso de Donald Trump— que “en Estados Unidos el que es expresidente nunca más vuelve”.