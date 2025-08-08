Patricia Bullrich: “Kicillof es inútil hasta para las causas que inventa”
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, descargó este viernes fuertes críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof luego de que la Justicia dispusiera investigar a su administración por “espionaje ilegal” contra los policías que fueron acusados por presunta conspiración y lo señaló como “inútil hasta para las causas que inventa”.
“De cazador a cazado”, indicó la ministra en un posteo de la red social X que acompañó con una nota del diario Clarín en la que se informaba sobre el nuevo giro de la causa en la justicia penal de La Plata.
Tras calificar de “inútil” al mandatario kirchnerista, Bullrich sostuvo que el gobernador Kicillof “le armó una denuncia trucha a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías, en una provincia donde la seguridad no sobra”.
“Pero el show se le dio vuelta: ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años”, remarcó ante las novedades dispuestas por el fiscal Alvaro Garganta.
De cazador a cazado. Kicillof es inútil hasta para las causas que inventa.
Le armó una denuncia trucha a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías, en una provincia donde la seguridad no sobra.
Pero el show se le dio vuelta: ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a… pic.twitter.com/Vdef86EBOY
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 8, 2025
Y, remató su posteó con la frase “persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”.
El cruce no terminó allí. Porque minutos más tarde, su colega provincial, Javier Alonso, contrarrestó: “¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial”, exigió el funcionario provincial, también a través de un escrito en la red social X.
BULLRICH MIENTE
¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial.
No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé.
Deje de sentirse…
— Javier Alonso (@JaviAlonsook) August 8, 2025
Agregó: “Nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé. Deje de sentirse perseguida por la historia en la que usted fue acusada por el actual presidente y que nunca se aclaró”.
“Si están nerviosos por alguna medición electoral que están viendo, no intente intervenir en la Justicia mintiendo”, completó el ministro bonaerense su respuesta a Bullrich.