Patricia Bullrich: “Hay que ver si el peronismo acepta a Victoria Villarruel”
La senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respaldó los dichos del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa acerca de un supuesto intento de desestabilización por parte de la oposición en el marco de la campaña para las elecciones legislativas, y de su propia vice, Victoria Villarruel.
La jefa de la bancada violeta ratificó que la titular del Senado, “va en otra dirección”. Y a modo de chicana, agregó: “Más para el camino del peronismo, hay que ver si la aceptan”.
“Me parece que hoy el Gobierno va para un lado, políticamente hablando, que son las liberales de una economía abierta y de un Estado chico, y me parece que Villaruel, por las cosas que hace públicamente, va en otra dirección”, aclaró Bullrich en diálogo con LN+.
En esa misma línea, la jefa de la bancada libertaria en el Senado habló sobre quiénes -según lo denunciado por el presidente- habrían intervenido para atacar al Gobierno.
“Desde el 7 de septiembre hasta el 26 de octubre, no sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal. ¿Cuáles son todos los actores? El presidente tiene información y lo habrá dicho con lo que tiene y no soy nadie para desmentirlo”, sostuvo al respecto.