Patricia Bullrich furiosa contra el titular de ATE: “Es un desestabilizador y un golpista”
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se expresó con dureza sobre Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “Es un desestabilizador y es un golpista”, vociferó. La funcionaria no sólo criticó la retórica del gremialista, sino que recordó que el gobierno nacional ya tomó acciones al respecto: “Ya hemos hecho una denuncia penal y no vamos a dejar que ponga en crisis al Gobierno, de ninguna manera”.
“Decir que su objetivo es hacer todo lo posible para voltear el gobierno, desestabilizarlo… es algo increíble, ¿no? Que una persona, en vez de decir: ‘yo quiero que a la Argentina le vaya bien’, diga: ‘Mi trabajo es quebrar a este gobierno’”, sostuvo la ministra, citando recientes dichos del gremialista.
La titular de Seguridad explicó que el Código Penal argentino establece sanciones claras para quienes atenten contra el orden democrático: Además señaló que activarán todos los mecanismos estatales para evitarlo: “Vamos a poner toda la fuerza para que esto no pase, no solamente desde el Ministerio de Seguridad, sino también desde la Justicia”.
“Ahora va a tener consecuencias. Así que si él quiere jugar con estas palabras y ahora quiere hacerse el gracioso, cuando en realidad lo que dijo fue una frase que está encuadrada en el Código Penal, no tapa lo que ya dijo”, remarcó Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.
Finalmente criticó la postura del gremio que encabeza Aguiar frente a la gobernabilidad: “Estamos cansados de que digan: ‘Ahora ganaron las elecciones, no nos importa nada. Lo único que nos importa es desestabilizar este país, lo vamos a poner en crisis, porque o se hace lo que nosotros queremos o la Argentina no funciona’”.