Patricia Bullrich felicitó a Corina Machado por el Nobel: “Una historia de lucha, coraje y perseverancia que hoy se vuelve símbolo”
La senadora argentina y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió una publicación en sus redes sociales para saludar a Corina Machado, líder de la oposición venezolana y flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz.
“Una historia de lucha, coraje y perseverancia que hoy se vuelve símbolo. No pude acompañarte por las obligaciones que tengo como nueva senadora, pero acá seguimos, como hace muchos años: firmes y del mismo lado, acompañándote en cada paso de esta lucha por la libertad”, expresó Bullrich y compartió una foto junto Machado.
¡QUÉ EMOCIÓN ESTO, CORINA!
Una historia de lucha, coraje y perseverancia que hoy se vuelve símbolo.
No pude acompañarte por las obligaciones que tengo como nueva Senadora, pero acá seguimos, como hace muchos años: firmes y del mismo lado, acompañándote en cada paso de esta… https://t.co/bZ5hnsjvVF pic.twitter.com/7QZPR3uEwV
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 11, 2025
La líder de la oposición indicó que no tiene una agenda programada aún con actividades porque no sabía si iba a poder salir de Venezuela para llegar a Noruega. “Tomo cada día a la vez, ha habido mucha incertidumbre en mi vida, no sabía si iba a poder venir así que no he hecho planes”, marcó.
“Quiero compartir horas con colegas, amigos y mis hijos. Debería visitar doctores, desde hace más un año medio y hay cosa que tengo que cuidar. Hay reuniones que creo serían de suma utilidad antes de regresar a Venezuela”, completó sin dar más detalles.