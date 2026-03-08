Patricia Bullrich envió un feliz día a “la mujer que labura” y apuntó contra el feminismo
La senadora nacional Patricia Bullrich deseó -en una publicación en redes sociales- un “feliz día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre”.
Feliz Día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre.
Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas…
Y apuntó: “Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas”.
Por último, advirtió: “Ese tiempo, quedó atrás. Viva la libertad”.