Patricia Bullrich envió un feliz día a “la mujer que labura” y apuntó contra el feminismo

Redacción | 08/03/2026 | Política | No hay comentarios

La senadora nacional Patricia Bullrich deseó -en una publicación en redes sociales- un “feliz día de la Mujer a la que labura, a la madre, a la que tiene ambición, a la que se empodera y a la que vive libre”.

Y apuntó: “Durante años nos quisieron decir cómo vivir, qué decir y qué pensar. Feministas quejosas que cancelaban, dejaban de hablarte o hasta te escupían si no pensabas como ellas”.

Por último, advirtió: “Ese tiempo, quedó atrás. Viva la libertad”.

