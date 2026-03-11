Patricia Bullrich en ExpoAgro 2026: “El Gobierno tiene un compromiso especial con el campo”
La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, participó este miércoles de la vigésima edición de Expoagro, donde destacó el compromiso del Gobierno nacional con el sector agropecuario y se refirió a la política impositiva vinculada al campo.
La exministra de Seguridad arribó al mediodía al predio ferial de San Nicolás, donde recorrió distintos espacios de la exposición y brindó declaraciones.
Durante su visita, Bullrich sostuvo que el Gobierno mantiene “un compromiso especial” con el campo y reiteró que los Derechos de Exportación (DEX) se irán eliminando en la medida en que no afecten la política de superávit fiscal.
“Nuestro compromiso, como siempre, es bajar lo más que podamos los impuestos y bajar las retenciones, que es un impuesto totalmente regresivo, en la medida en que siempre tenemos una premisa, que es mantener el superávit, que es lo que nos da la estabilidad en el país”, expresó la legisladora.
Bullrich estuvo acompañada por senadores de su espacio político, entre ellos Joaquín Benegas Lynch, Carmen Rivero, Bartolomé Abdala y María Orozco, quienes también participaron de las actividades en la muestra agroindustrial.