Patricia Bullrich, despectivamente, trató de “Señora condenada” a Cristina Kirchner
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por La Libertad Avanza, salió a contestarle a Cristina Kirchner después de que la expresidenta llamara a votar por el peronismo en las elecciones del domingo para “frenar a Milei”.
“Señora Condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó tu gobierno con Alberto y Massa”, dijo Bullrich a través de la red social X.
“¿De qué fracaso hablás? Milei avisó que no iba a ser fácil, pero te aseguro que estamos por el camino correcto. Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena”, agregó.
Además, la funcionaria, que aspirará a una banca en la Cámara Alta, señaló en su respuesta a la ex jefa de Estado: “Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El ministro de (in)Seguridad había dicho que ‘los narcos’ ganaron la batalla”. Esa alusión fue para Aníbal Fernández, que ocupó esa cartera en la segunda mitad del Gobierno de Alberto Fernández.