Patricia Bullrich desafió al kirchnerismo: “No jodan mas”
La senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sigue cuestionando al kirchnerismo tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y antes del regreso al Senado. La legisladora oficialista exigió a la oposición que no “joda más” y permita el avance de las políticas del Ejecutivo.
“La Argentina tiene que crecer y ustedes dejar de querer voltear gobiernos”, sentenció Bullrich en un mensaje que elevó la temperatura política de cara al tratamiento del proyecto en la Cámara Alta el próximo viernes.
La ex ministra de Seguridad cuestionó la “moral” de Unión por la Patria, señalando que tuvieron décadas para solucionar los problemas del país y “dejaron un desastre”.
“No jodan más”, enfatizó la legisladora de La Libertad Avanza.
Por otra parte, Patricia Bullrich, calificó como un “discurso medieval, ridículo y antiempresa” al fragmento de “Oda a Perón” que recitó la diputada nacional Kelly Olmos durante el tratamiento de la reforma laboral.
“Un discurso medieval, ridículo y antiempresa. Una especie de peonismo de lucha de clases, una cosa realmente terrible”, sostuvo la presidenta del bloque oficialista.
Afirmó que conoce a la diputada de Unión por la Patria (UxP) ya que “fue ministra del peor gobierno de la historia”, en referencia al gobierno de Alberto Fernández donde se desempeñó como ministra de Trabajo.
“Eso también marca a ese peronismo que hoy expresa en esas estrofas terribles, donde en vez de convivencia es una mezcla marxista, porque el peronismo de marxista ha tenido poco”.