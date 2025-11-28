Patricia Bullrich denuncia: “Hay muchas irregularidades en la AFA y me voy a concentrar en el Senado para investigarla”
En medio del escándalo por las duras sanciones de la AFA contra Estudiantes de La Plata, la ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, volvió a apuntar contra la conducción del fútbol argentino y calificó a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia como “retrógrada”, además de anticipar que impulsará una investigación parlamentaria sobre su funcionamiento.
Bullrich, que se había pronunciado en redes en defensa de Juan Sebastián Verón, cuestionó públicamente a la AFA y admitió que analiza “cómo se hace para cambiar” la estructura dirigencial.
“Estamos evaluando cómo cambiar esta institución retrógrada, donde los dirigentes se enriquecen y los clubes mendigan para sostener sus escuelas”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre.
Al ser consultada sobre una eventual intervención del Gobierno, la funcionaria aclaró que se expresaba en carácter de senadora y que desde su banca en la Cámara Alta buscará investigar la transparencia interna de la entidad.
“La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué? ¿Sólo porque está afiliada a la FIFA? ¿Cómo funciona su democracia interna y su sistema electoral?”, cuestionó.
La futura senadora advirtió sobre “irregularidades graves” y aseguró que concentrará su labor en el Senado en estudiar el manejo institucional de una organización que, según dijo, “tiene de rehenes a los clubes”.
Bullrich contrastó los valores que atribuye al Gobierno con el manejo de la AFA:
“Estamos recuperando transparencia, reglas claras y cumplimiento de la ley. La AFA actúa con prácticas reñidas con la legalidad y las buenas prácticas”, disparó.
En ese sentido, remarcó que en el fútbol “la ley es la garantía de seguridad deportiva, certidumbres sobre títulos, arbitrajes imparciales y reglas claras”.
La ministra sostuvo que mientras “el país avanza hacia el orden”, la AFA “retrocede hacia la discrecionalidad total, rodeada de figurones y fortunas millonarias”. Además, vinculó su crítica a la disputa desatada entre Verón y Tapia, en la que pesa también el debate por la posible llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), respaldadas por el Gobierno nacional.
La tensión escaló aún más este jueves, cuando la AFA confirmó seis meses de suspensión para Verón y dos fechas para los once futbolistas que le dieron la espalda a los jugadores de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Bullrich consideró la sanción un ejemplo de arbitrariedad:
“Muchos callan por miedo a Tapia. A Estudiantes le dieron un castigo desproporcionado por ponerse de espaldas, como si hubieran cometido un crimen. Una barbaridad”, denunció.
Y remató: “Qué poder de sanción puede tener alguien que rompe la ley”.