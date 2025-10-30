Patricia Bullrich defendió a una empresaria láctea y apuntó contra Atilra en el Congreso
A dos días de haber sido oficializado su regreso al Senado, tras haber obtenido una banca por la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para exponer sobre el Presupuesto 2026 correspondiente a su cartera.
Durante la reunión, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) le pidió explicaciones sobre su relación con la empresaria Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal, quien —según denuncias mediáticas— habría aportado fondos a su campaña presidencial de 2023 y mantenido vínculos comerciales con el empresario Fred Machado, investigado por presunto lavado de dinero.
Bullrich rechazó enfáticamente las acusaciones y defendió a la empresaria, responsabilizando al sindicato de Atilra por la crisis del sector.
“Alejandra Bada Vázquez, como a Mayol, como a Sancor, como a nueve empresas importantes y sesenta empresas lácteas, el sindicato de Atilra las destruyó. El pueblo de Sunchales hoy está destruido porque destruyeron SanCor”, expresó la ministra, en alusión a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra).
En ese contexto, Bullrich agregó:
“Con Alejandra Vidal lo que hicimos fue ayudar a que una de las empresas importantes de nuestro país, como todas las empresas lácteas, no terminara destruida por los sindicatos depredadores de Atilra que tiene la Argentina”.
La funcionaria también negó que Bada Vázquez haya financiado su campaña:
“La conozco, Alejandra Vidal, y eso de que tiene una relación con Fred Machado es un invento, y es otro invento que haya puesto plata en mi campaña. Puede mirar usted el reporte de todas las personas que aportaron a mi campaña y va a ver que no aportó”.
Finalmente, Bullrich cerró su exposición con una frase que sintetizó su postura:
“Nosotros siempre estamos con los que dan trabajo, no con los que destruyen trabajo”.
La intervención de la ministra generó un fuerte intercambio en la comisión, en medio de un clima político tenso marcado por denuncias cruzadas entre el oficialismo y la oposición en torno al financiamiento empresarial y los conflictos sindicales en la industria láctea.