Patricia Bullrich cruzó severamente a Cristina Kirchner: “Señora presidiaria, tenga decencia de no opinar”
La senadora Patricia Bullrich (LLA) llamó una vez más “presidiaria” a la expresidenta Cristina Kirchner, quien había cuestionado el rumbo económico del Gobierno tras conocerse la inflación de noviembre, y le pidió que no opine.
“Señora presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, escribió Bullrich en su cuenta de X, en un mensaje que generó inmediata repercusión política y mediática.
Bullrich continuó: “Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”.
“En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, cerró la ex ministra de Seguridad.
La ex mandataria reapareció este jueves con un mensaje en redes sociales en el que criticó con dureza la política económica de Javier Milei.