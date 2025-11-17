Patricia Bullrich criticó a Victoria Villarruel por “no tomar partido” por el Gobierno
La ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, brindó algunos detalles del encuentro que mantuvo el viernes con la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Fue una reunión exponiendo las miradas respecto de cómo encarar el futuro, son miradas que tienen una cierta diferencia en el sentido que ella se coloca como vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores, pero sin de alguna manera tomar partido”, dijo en diálogo con LN +.
De esta manera, la funcionaria nacional cuestionó a la vice por su postura de “no tomar partido” y puso como ejemplo al trabajo de Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados.
“Me parece que el objetivo que voy a buscar conjuntamente con todo nuestro bloque es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento porque no hace falta, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que Argentina crezca cada vez más”, agregó y remarcó la necesidad de “construir una mayoría”.
En diciembre, Bullrich dejará su cargo al frente del Ministerio de Seguridad para asumir su banca como senadora, con una agenda legislativa cargada a partir de la intención del Ejecutivo de tratar en sesiones extraordinarias las reformas laboral y tributaria.
En ese marco, la ministra y la vice mantuvieron un encuentro, que desde el oficialismo definieron como “institucional”.
“Queremos que la vicepresidenta nos ayude a lograr que esas leyes salgan”, sentenció la ministra sobre su encuentro.
Bullrich, además, sostuvo que su expectativa en la Cámara Alta apunta a “garantizar” los consensos necesarios.
“Es una tarea muy diferente, que la conozco, pero me tengo que acostumbrar”, concluyó respecto a las diferencias entre la labor parlamentaria y su actual rol como funcionaria nacional.