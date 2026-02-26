Patricia Bullrich confirmó que se abrió un sumario para investigar al policía que agredió al camarógrafo de América TV en Congreso
La senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich habló sobre el camarógrafo golpeado y detenido por la policía en las inmediaciones del Congreso: “Se ha abierto un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable”.
Para entregarle la cordillera de Los Andes a la Barrick Gold y Blackrock tienen que reprimir y censurar.
Así detuvieron a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, por hacer su trabajo y querer mostrar lo que estaba pasando frente al senado.
De aprobarse esta ley de afectarán de… pic.twitter.com/1yj3xy2Our
— Gabriel Solano (@Solanopo) February 26, 2026
“He hablado recién con el secretario de Seguridad de la Nación. Hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata y detenidos. Un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes”, relató Bullrich, aunque los periodistas presentes desmintieron esa información. “Estaba en la vereda”, afirmaron.
#AHORA | La Policía detuvo a un camarógrafo de A24 que cubría la protesta de los activistas de Greenpeace.
[ EN DESARROLLO ] pic.twitter.com/11oaD4bOGJ
— Agitación (@Agitacion_) February 26, 2026
Finalmente, la senadora sostuvo que “se ha abierto un sumario”, contra un agente de la policía y detalló: “Se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal porque no ha sido el accionar que un policía debe tener”.