Maran Suites & Towers

Patricia Bullrich confirmó que se abrió un sumario para investigar al policía que agredió al camarógrafo de América TV en Congreso

Redacción | 26/02/2026 | Destacadas, Nacionales | No hay comentarios

La senadora por La Libertad Avanza Patricia Bullrich habló sobre el camarógrafo golpeado y detenido por la policía en las inmediaciones del Congreso: “Se ha abierto un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable”.

“He hablado recién con el secretario de Seguridad de la Nación. Hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata y detenidos. Un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes”, relató Bullrich, aunque los periodistas presentes desmintieron esa información. “Estaba en la vereda”, afirmaron.

Finalmente, la senadora sostuvo que “se ha abierto un sumario”, contra un agente de la policía y detalló: “Se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal porque no ha sido el accionar que un policía debe tener”.

Tags:, ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X