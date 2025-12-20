Patricia Bullrich confirma que el Presupuesto 2026 se sancionará sin modificaciones
En su salida del Congreso de la Nación, luego de lograr dictaminar los proyectos de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el despacho de la “ley de leyes” no sufrirá cambios y subrayó que se trata del primer Presupuesto de la era Milei, descartando así versiones sobre un posible veto por la caída del Capítulo XI.
Tras cuatro jornadas intensas, en las que el oficialismo también acordó posponer el debate de la Modernización Laboral y la modificación de la Ley de Glaciares para el segundo tramo de sesiones extraordinarias, Bullrich remarcó que el superávit fiscal es la regla de oro. Sobre la pérdida del Capítulo XI, explicó que “se va a arreglar mediante otros instrumentos”.
En diálogo con la prensa, destacó el avance del proyecto de ley de Presupuesto 2026, señalando que “es importante porque da certeza a todos los sectores”, y reafirmó que el Gobierno nacional no vetará el texto una vez sancionado, desestimando los rumores surgidos en Casa Rosada.
Respecto al proyecto de Modernización Laboral, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado adelantó que “necesitamos acuerdos para que sea mucho más razonable”, y sintetizó que el debate de estos días se dio en un marco de mucha crispación.
Finalmente, Bullrich confirmó que la sesión extraordinaria para la sanción del Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal se realizará en el recinto del Senado el viernes 26 de diciembre desde las 12.00, y que en estas horas se ingresará el pedido formal de cita dirigido a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.