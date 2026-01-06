Patricia Bullrich citó erróneamente a Perón para hablar del futuro de Venezuela: “Con sangre o con tiempo”
La ex ministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reiteró su apoyo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y citó equivocadamente a Juan Domingo Perón para analizar el futuro del país caribeño y advertir que la reconfiguración política llevará tiempo.
“No creo que sea un tema económico. Acá hay un régimen del que podés tener dos salidas, con sangre o con tiempo. Eso lo decía Perón (….) Acá va a haber un proceso complejo, no se cuánto va a estar Delcy Rodríguez y su hermano. Viene un proceso de democratización, de pacificación y libertad”, dijo Bullrich al referirse al proceso que se inició con la intervención militar de Estados Unidos en Caracas para capturar al dictador Nicolás Maduro, quien fue llevado a Nueva York para ser juzgado por delitos vinculados al narcotráfico.
En rigor, Bullrich parafraseó a Perón. “Entre la sangre y el tiempo, prefiero el tiempo”, fueron las palabras que utilizó Perón mientras estaba exiliado tras los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955. A esa idea apeló Bullrich para sostener que Trump optó por el camino más largo para cambiar el régimen venezolano.
En una entrevista con FM Urbana Play, Bullrich dijo que la de Estados Unidos no fue una “incursión militar” sino “una incursión policial”, y lo comparó con la detención de los dirigentes de la FIFA en Suiza, en 2015.
“Nosotros consideramos que cuando hay un delincuente, un jefe de una organización narco criminal, de dos diría (por el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua), y que ha utilizado ese poder narco para destruir toda la economía formal que tenia Venezuela, dominar un pueblo, generar una dictadura que ha intentado tener una expansión en todo el continente, lo que se hace es utilizar la metodología de la justicia, como cuando Estados Unidos fue a buscar a los miembros de la FIFA, o cuando se dieron procesos como los de Saddam Hussein o Kadhafi”, sostuvo.
En ese mismo sentido, agregó: “No es una incursión militar, es una incursión policial que tiene como objetivo buscar a un prófugo que no se presenta a la justicia norteamericana. Tiene connotaciones políticas, no lo dudo, hasta ahora el proceso de transición es incierto”.
De esa manera Bullrich justificó la decisión de Trump y cuestionó el rol de las Naciones Unidas al advertir que no intervienen y “dejan hacer” a regímenes autoritarios.
“Desde esa perspectiva tradicional y políticamente correcta que tiene las Naciones Unidas y por eso no han incursionado en ningún lugar y dejan hacer y después actúan con tribunales criminales, como ha pasado en tantos conflictos brutales como Croacia y Serbia. Situaciones que llevaron al limite total de la destrucción”, sostuvo Bullrich.
Además, Bullrich puso a la Argentina como un caso inverso a la decisión que tomó Trump. “También tenemos procesos inversos, por ejemplo Argentina, que nunca, por sus condiciones militares, que no tiene esa misma condición militar, y nunca pudo ir a buscar a los iraníes responsables directos del ataque a la AMIA y la embajada de Irsael”, dijo.