Patricia Bullrich: “Cada diez minutos, los gobernadores le piden plata a Milei”
La ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, participó este miércoles del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, donde defendió la relación del Gobierno con Estados Unidos y el FMI y respondió a las críticas de algunos gobernadores.
Aunque no figuraba en la agenda oficial del evento, Bullrich aprovechó su visita en medio de la campaña electoral para mantener reuniones con empresarios, a quienes les pidió “tener confianza”, asegurando que “el camino es sólido y no va a torcerse”.
Durante una conferencia de prensa, fue consultada sobre las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien cuestionó que la Argentina acuda “cada tres meses al Fondo”. La ministra retrucó: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”.
En ese contexto, habló sobre la relación con las provincias y la necesidad de acuerdos, pero advirtió: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. La competitividad la construimos entre todos”.
Bullrich también destacó el respaldo de Estados Unidos al país, al que calificó de “muy importante e inédito”, y valoró la llegada de “inversiones tradicionales y no tradicionales” junto con el superávit fiscal y la baja de la inflación.
Además, subrayó que el vínculo bilateral “no se termina el 26 de octubre”, y aclaró las recientes declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump: “Lo que dijo es que no va a apoyar a quienes no se animan a decir que Venezuela es una dictadura”, en referencia al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana.
Por último, comparó el actual vínculo con el de gestiones anteriores y apuntó contra el exministro de Economía: “Cuando Sergio Massa usaba el swap con China, nadie cuestionaba nada. Le preguntamos a Trump si había que romper el swap con China y dijo que no. Parece que un swap con China era políticamente correcto, pero con Estados Unidos no”, ironizó.