Patricia Bullrich: “Argentina e Israel comparten desafíos claros”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, para reafirmar “el trabajo conjunto en la defensa” de ambas naciones, como también en “la democracia y la lucha contra el terrorismo”.
“Argentina e Israel comparten desafíos claros frente a las amenazas que buscan desestabilizar a nuestros países. Por eso, vamos a seguir fortaleciendo nuestra cooperación estratégica”, escribió Bullrich en su cuenta de X.
También tuiteó sobre el encuentro Sa’ar: “Hablamos de los desafíos de seguridad de Israel y Argentina y de las maneras de cooperar”, sostuvo.
Y agregó: “Detallé la promoción del terrorismo por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán en Oriente Medio y otros lugares, y la necesidad de designarla como organización terrorista. La ministra siempre ha apoyado a Israel y a la libertad, y lo valoramos”.
El presidente Javier Milei había recibido este miércoles en Casa Rosada al canciller de Israel, quien llegó a la Argentina con una agenda que busca reforzar el vínculo bilateral.
Israel y los Estados Unidos son los dos países con los que la gestión libertaria promueve un completo alineamiento.
En ese marco, hay una fuerte expectativa por el traslado de la Embajada Argentina desde Tel Aviv a Jerusalén que anunció el propio Milei para el año próximo.