Patricia Bullrich admitió un “error” en la reforma laboral por las licencias médicas y prometió corregirlo
“Cometimos un error y lo vamos a arreglar.” Con esa frase, Patricia Bullrich reconoció fallas en el artículo de la reforma laboral que reducía al 50% el pago de salarios en casos de licencia por enfermedad no laboral.
El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, establecía inicialmente que todos los trabajadores cobrarían el 50% del sueldo si no podían prestar tareas por una enfermedad no vinculada al trabajo. Tras la polémica, el Gobierno anunció que mantendrá el 100% del salario en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables.
El error que desató la polémica
Según explicó la dirigente, el problema fue no haber diferenciado entre enfermedades leves y patologías graves.
“La ley original no distingue entre enfermedades. No haber aclarado las enfermedades severas fue el error.”
Bullrich argumentó que el texto tomó como base la estructura anterior, que no diferenciaba entre dolencias menores —como un esguince— y enfermedades de alta complejidad.
El tema generó fuerte ruido político y abrió dudas incluso en sectores aliados de cara al debate en Diputados.
Qué dice el artículo cuestionado
El artículo 44 —que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo— establece que:
- El trabajador cobrará el 50% del salario ante enfermedad o accidente no laboral.
- Percibirá el 75% si el impedimento no fue producto de una conducta voluntaria frente a un riesgo.
- Una recaída no será considerada enfermedad distinta.
Tras el revuelo, el oficialismo confirmó que corregirá el punto vinculado a enfermedades graves durante el tratamiento en Diputados.
Bullrich sostuvo que el equipo de Legal y Técnica trabaja para introducir el cambio sin que el proyecto deba volver al Senado, aunque minimizó ese escenario:
“Si vuelve, tardará una semana más.”
“Nos hacemos cargo”
Otra discusión fue quién impulsó la modificación. La dirigente asumió la responsabilidad:
“Nos hacemos cargo de que nosotros lo introdujimos.”
Explicó que la propuesta surgió tras consultas con jueces laborales que advirtieron sobre:
- Alto nivel de ausentismo
- Creciente litigiosidad
- Uso de certificados médicos truchos
Incluso defendió mantener el 50% en determinados casos al señalar que el cambio apunta a “terminar con una mafia de certificados”.
Salarios y billeteras virtuales: no habrá cambios
En paralelo, confirmó que no se modificará la exclusión de billeteras virtuales como medio de pago de salarios.
El proyecto mantiene habilitadas únicamente a entidades bancarias e instituciones oficiales. Según Bullrich, existen más de 200 Proveedores de Servicios de Pago en el país y no todos cuentan con la solvencia necesaria para garantizar haberes.
“No podemos aprobarlas a todas porque algunas no tienen respaldo suficiente.”