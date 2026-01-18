Maran Suites & Towers

Patricia Bullrich acusó al kirchnerismo de desviar la investigación del caso Nisman: “Argentina merece saber la verdad”

Redacción | 18/01/2026 | Política | No hay comentarios

A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la senadora libertaria Patricia Bullrich acusó este domingo al kirchnerismo de desviar la investigación durante la presidencia de Cristina Kirchner.

“Apenas Nisman intentó contar la verdad sobre el kirchnerismo y el Memorándum de Entendimiento con Irán, el régimen iraní lo condenó a muerte. A 11 años de su asesinato, todavía faltan demasiadas respuestas”, posteó este domingo en su cuenta de X.

“Ex funcionarios kirchneristas y judiciales hicieron más para ensuciar, encubrir y desviar la verdad que para esclarecer uno de los hechos más graves de nuestra historia reciente. La Argentina merece saber la verdad. La impunidad no puede ser el final”, cerró la ex ministra de Seguridad. El mensaje fue retuiteado por el presidente Javier Milei.

Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X