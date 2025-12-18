Patético blooper del diputado libertario correntino Lisandro Almirón
Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, de La Libertad Avanza, protagonizó este miércoles un payasesco blooper al agradecer obras que supuestamente el Gobierno de Javier Milei destinó a su provincia en el Presupuesto que debatía la Cámara baja. En realidad, figuraban en el dictamen del bloque kirchnerista.
“Ese es nuestro dictamen”, le aclaró a micrófono encendido Germán Martínez, de Unión por la Patria, dejando expuesto a su colega de la vereda de enfrente en el arco político.
Cerca de las 16.15, en la primera de las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo convocó para tratar, entre otros temas, la denominada “ley de leyes”, el legislador electo este año para mantener su banca en Diputados tuvo su primera participación en el marco también de la primera conformación del Congreso.
En primer lugar, agradeció “la oportunidad a todos los correntinos” de representarlos. Lo hizo con las autoridades de la Cámara, con los presidentes del bloque. Destacó en esa introducción que se trataba por primera vez “desde el inicio de la presidencia de Javier Milei el Presupuesto “con una amplitud” que, según detalló, “no lo habíamos visto con anterioridad”.
Destacó el trabajo del jefe de Estado y de sus ministros en una larga introducción hasta que habló de “las necesidades más importantes de los argentinos” y de “llevarlas a un presupuesto”.
En ese sentido, manifestó: “No puedo dejar de agradecer obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”.
Allí, tomó una pila de papeles y comenzó a leer algunos de esos ejemplos. Puentes, rutas, caminos que benefician a Corrientes y al Chaco. Muchos de ellos expresados, contó, en el artículo 27 de la ley que comenzó a tratarse.
“No voy a leer todas las que están en el anexo 26, pero sí las de mi provincia, porque muchas veces se dice que este Gobierno no toma en cuenta o no escucha y quiero mostrarles a los que decían que en Corrientes estaban paradas algunas obras”, continuó para luego continuar leyendo el listado de obras.
#AHORA | De no creer: diputado libertario quiso elogiar al gobierno por las obras en su provincia, pero era un dictamen del peronismo
Le ocurrió al legislador Lisandro Almirón durante la sesión en la Cámara de Diputados
Germán Martínez, de Unión por la Patria, aclaró que… pic.twitter.com/4vPu9QAOI0
— Dataclave (@Dataclave) December 17, 2025
Un par de minutos después, Luis Petri, en ese momento al frente de la sesión, le avisó que Martínez pidió, reglamento mediante, una interrupción. Almirón se la negó y se armó una discusión en el recinto que desembocó en que el libertario completara su exposición no sin antes lanzar una chicana.
“Después tenés tiempo”, le respondió Almirón a una diputada fuera de cámara. Petri, vicepresidente de la Cámara, le pidió varias veces que no dialogue y se refiera a la presidencia directamente.
Antes de que Martínez pudiera aclarar qué fue lo que había leído Almirón, Myriam Bregman, del FIT, expresó su indignación por un colega “que no sabe ni lo que lee”. “Vaya a estudiar a su casa y vuelva”, le dijo.
Luego, antes de que Pablo Yedlin, kirchnerista pero de Tucumán, tomara la palabra, Martínez volvió a pedir la interrupción. Esta vez le fue adjudicada.
“No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes fue respecto del puente Chaco-Corrientes que mencionó que está incluido en el Presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen”, dijo el jefe del bloque de Unión por la Patria.
“Está incluido en nuestro dictamen, en el de Unión por la Patria y las obras que leyó y enumeró taxativamente una atrás de otra están incluidas en una lista anexa que presentamos y alli están las obras presentadas por otros diputados”, siguió Martínez, cuya intervención fue fuertemente aplaudida mientras lo invitaba al correntino a que ayude a que esas obras sean incluidas a posteriori en la ley.
Las repercusiones siguieron en redes. Itai Hagman, del mismo bloque, calificó en X el hecho de “insólito” y le agradeció a Almirón “por este gran momento”.
Se sumó Julia Strada, también del kirchnerismo. “Esto pasó en Diputados. No es joda: un diputado libertario se puso a leer el listado de obras que PROPONEMOS NOSOTROS, desde Unión por la Patria, como si fueran del presupuesto de La Libertad Avanza!!!!!”, dijo Strada.
“Quisieran tener obras pero su presidente eligió desfinanciar la obra pública. LO INVITAMOS A VOTAR CON NOSOTROS!!”, completó la diputada.
Almirón no tuvo luego el lugar para respuesta alguna.