Patentamientos de autos en enero: se registraron 66.080 unidades y cayó 4,9% interanual
La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) informó que durante enero de 2026 se patentaron 66.080 vehículos, lo que representa una baja del 4,9% en comparación con el mismo mes del año anterior.
En enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades, mientras que si la comparación se realiza con diciembre, se observa una suba del 174,4%, ya que en el último mes de 2025 se habían patentado 24.079 vehículos.
Desde la entidad señalaron que Volkswagen y Fiat encabezaron el ranking de ventas durante el primer mes del año.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, remarcó que “con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años”.
Además, proyectó que “el año irá de menor a mayor y finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”.
Beato subrayó que será clave “el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un Estado que acompañe este momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva”.