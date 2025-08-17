Paso en falso de Los Pumas en su estreno en el Rugby Championship: All Blacks hizo de la sencillez un arma implacable en Córdoba
El comienzo del Rugby Championship tuvo para Los Pumas mucha más expectativa que un buen resultado. Los All Blacks vinieron, jugaron y ganaron 41-24 en un colmado Mario Kempes de Córdoba capital. Y todo casi sin despeinarse. Sin hacer un juego complejo, pero con extraordinaria simpleza, Nueva Zelanda se impuso ante un equipo que, tal vez, para el entrenador Felipe Contepomi sea la mejor de las combinaciones posibles.
Si bien el seleccionado argentino tuvo un comienzo ordenado y logró salir con prolijidad de su campo, no pasó mucho tiempo en el reloj para que esas buenas intenciones se desdibujaran mientras los All Blacks hacían de la sencillez un arma implacable. Jugando simple, sin lujos, nunca tuvieron en riesgo el partido a pesar de ese muy buen pasaje en la segunda mitad en la que Los Pumas apretaron un poco de la mano de un Tomás Albornoz muy despierto y achicaron la diferencia en el marcador -llegaron a quedar a siete puntos de distancia a falta de 17 minutos luego del try de Joaquín Oviedo-. Fue entonces cuando la visita volvió a acelerar y liquidó el pleito.
Más allá de la practicidad de los hombres de negro, en algunos pasajes fueron los propios Pumas quienes le facilitaron las cosas a los All Blacks. Solo en el primer tiempo cedieron nueve penales, muchos evitables, y una buena cantidad se acumularon el último cuarto de hora. Si el equipo neozelandés ya sacaba ventaja sin demasiados contratiempos, terminaron estirando una diferencia que de antemano planteaba un segundo tiempo muy cuesta arriba, con 21 puntos para recortar.
Demasiada ventaja para intentar remontar nada menos que ante los All Blacks, que invariablemente fueron efectivos y pacientes. Hicieron bien casi todo -acaso presentaron algunos problemas de manejo en las salidas-, siendo los dueños del scrum y solventes en cada maul para no desaprovechar ninguna oportunidad.
El estadio repleto con 55.724 espectadores fue testigo de la dificultad que tuvieron Los Pumas a la hora de romper la defensa rival. No pudieron con la potencia los de Contepomi y volvieron a sufrir por viejos errores. En apenas diez minutos, los de negro ya habían sacado una diferencia de diez puntos con el try de Sevu Reece y la puntería de Beauden Barrett.
Argentina respondió rápido con una gran combinación entre Santiago Chocobares y Rodrigo Isgró, que apoyó por la derecha. El intento de conversión de Tomás Albornoz pegó en el palo.
El punto de inflexión, sin embargo, fue la amonestación a Mayco Vivas por un manotazo inoportuno e indisimulable que condicionó el desarrollo. Pese al esfuerzo argentino, los oceánicos no perdonaron: Cortez Ratima, Ardie Savea y nuevamente Reece empujaron un parcial de 31-10 que parecía imposible revertir.
Sin embargo, Los Pumas se acomodaron algo mejor en el segundo tiempo. ‘Cepillo’ Albornoz fue uno de los mejores en la tarde cordobesa. Tuvo su try -fue la primera vez que pudieron romper líneas y ya habían pasado 10 del segundo tiempo- y sumó con su propia conversión. La amonestación de Billy Proctor abrió una ventana de ilusión y Oviedo, con potencia y con insistencia, apoyó debajo de los palos para dejar el marcador 31-24. El Kempes se ilusionaba, la remontada estaba servida, pero no.
No hay nada peor que mojarles la oreja a los All Blacks. Samisoni Taukei’aho hizo un doblete en pocos minutos y terminó con las esperanzas que habían aflorado. De hecho, nadie lamentó las dos conversiones fallidas por el hasta entonces infalible Barrett. El 41-24 final tal vez sea un diferencia justa para lo que cada uno propuso -y cómo lo propuso- en este primer choque.
Lo positivo para Los Pumas es que dentro de seis días, ya, tendrán revancha en la cancha de Vélez. Y también estará por delante la oportunidad de lograr la primera victoria ante los dueños del haka en tierra argentina. Será una semana de trabajo arduo para Contepomi y su cuerpo técnico. Porque, más allá de las correcciones obvias -no hace falta caer en tantas inconductas y hay que evitar los castigos ingenuos-, el seleccionado deberá ajustar tuercas en defensa y también en ataque. Porque del otro lado habrá, como acá en Córdoba, un equipo implacable.