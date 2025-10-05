Pasó el GP de Singapur: Otra tortura para Franco Colapinto con Alpine
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 16° en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1, donde el triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien dominó de principio a fin. El podio lo completaron el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), y el británico Lando Norris (McLaren).
El argentino, que comenzó en el 16° lugar, tuvo una gran largada tal como había pasado el año pasado en el circuito callejero de Marina Bay, y en menos de una vuelta ya estaba en el decimotercer puesto.
Luego de una temprana parada en boxes debido a que había comenzado la carrera con neumáticos blandos que se desgastan más rápido, Colapinto cayó varias posiciones luego de su parada en boxes, aunque siguió manteniendo un muy buen ritmo.
Sobre el final de la carrera, cuando todos los pilotos ya habían realizado su parada, el argentino llegó a estar duodécimo, a solo dos posiciones de la zona de puntos. Sin embargo, en las últimas vueltas sufrió muchísimo el desgaste en sus neumáticos, por lo que fue superado por cuatro rivales para así terminar en el decimosexto lugar.
De todas maneras, el joven piloto de Alpine se mostró muy concentrado y con buen ritmo a lo largo de casi toda la carrera y finalizó por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien cruzó la bandera a cuadros en el último lugar.
En lo que respecta a las primeras posiciones, Russell dominó en todo momento sin mayores inconvenientes para conseguir su segunda victoria de la temporada luego de la obtenida en el GP de Canadá.
En el segundo puesto quedó Verstappen, quien resistió los constantes ataques de Norris y pudo descontarle seis puntos al líder del campeonato, que es el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó cuarto.
Los otros pilotos que sumaron puntos además de Russell, Verstappen, Norris y Piastri fueron Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz Jr. (Williams).
Luego del GP de Singapur, Piastri mantiene el liderazgo en el campeonato y a falta de seis carreras le saca 22 puntos a Norris y 63 a Verstappen.
McLaren se aseguró el campeonato de Constructores
La escudería británica, que demostró un dominio apabullante desde la primera carrera, se aseguró el campeonato de Constructores gracias al tercer y cuarto puesto cosechados por Norris y Piastri en Singapur.
McLaren alcanzó los 650 puntos y duplicó en puntos a Mercedes, que ocupa la segunda posición.
Este título, además, le permitió a McLaren superar a Williams y convertirse en la segunda escudería con más campeonatos de Constructores, con 10, solo por debajo de Ferrari que tiene 16.
Más detalles sobre el nuevo suplicio de Colapinto
Sacando la largada, el resto de la carrera fue una tortura para Colapinto. Apenas giró 15 vueltas con el neumático blando y en esa estrategia loca, decidieron ponerle neumáticos medios. Tal vez, apostando al ingreso de un auto de seguridad, casi una fija en Singapur, pero que en esta ocasión no ocurrió. Los otros que optaron por comenzar con blandos fueron a duros para asegurarse llegar al final con un ritmo bueno. No fue el caso del team de Briatore…
Sin auto de seguridad, a Colapinto no le quedó otra que hacer 47 vueltas con esas cubiertas medias. Ya sobre el final, su ritmo estaba destruido. En la vuelta 59 sacaban número para superarlo aquellos que, a la inversa, picaron con duros y terminaron con blandos. El Alpine se había convertido en un cono en la pista. En el mismo giro, fue superado por Stroll, Alex Albon y Liam Lawson.
Franco fue 16º y podría haber sido peor. No tenía forma de defenderse, casi ni necesitaban DRS los rivales para pasarlo en el final. No tenía armas para hacer nada.
Lo más importante para el argentino es que volvió a mostrar que en el contexto de extrema debilidad de Alpine, volvió a tener ritmo. Desde el GP de Hungría en adelante, el argentino está al nivel de Pierre Gasly y hasta lo venció en cuatro de las últimas cinco clasificaciones. Eso es lo positivo y las credenciales que puede mostrar para que, a fin de octubre, cuando Flavio Briatore determine quién será el compañero de Gasly en 2026, su nombre esté por sobre todos los demás.
Se sabe que el mundo de la F1 no solo se maneja lo deportivo, también está lo económico. En el último quinteto de carrera, Colapinto se mostró en el nivel que Alpine puede dar. No puede hacer mucho más y no podrá.
Briatore decidió tirar a la basura el 2025 para desarrollar plenamente el auto de 2026, que será completamente nuevo ante el cambio de normativa. La apuesta del piamontés es fuerte, porque no tendrá margen de error.