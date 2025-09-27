Partidazo de Julián Álvarez en la goleada de Atlético Madrid al Real
Julián Álvarez aportó un doblete clave para que Atlético de Madrid, en un carrusel de emociones, derrotara 5 a 2 a Real Madrid este sábado en el Estadio Metropolitano en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Liga de España. Con este triunfo, el local, que también contó con Giuliano Simeone y Nicolás González, interrumpió el andar perfecto en esta temporada de su vecino, que tuvo a Franco Mastantuono en el campo los últimos 31 minutos.
El presente hacía pensar en un claro favoritismo del conjunto dirigido por Xabi Alonso, que había ganado sus siete partidos en esta temporada (seis por la Liga y uno por la Champions League). Pero el elenco de Diego Simeone, que solo había sumado 9 de 18 puntos en el certamen doméstico, podía presumir de sus antecedentes recientes: solo había perdido uno de los últimos seis partidos contra Real Madrid, que en sus últimas cuatro visitas al Metropolitano había registrado un empate y tres caídas.
En los primeros 25 minutos del duelo, el Colchonero fue marcadamente superior, apuntalado en una destacada labor de Pablo Barrios en el medio y en la dinámica de Nicolás González y Giuliano Simeone. Justamente un centro desde la derecha del hijo del entrenador, a los 14 minutos, permitió que Robin Le Normand superara en el salto al francés Aurélien Tchouaméni y cabeceara a la red.
El local siguió imponiendo condiciones y llevó peligro varias veces al área visitante. Pero no pudo sacar provecho de eso y lo pagó cayo, ya que, luego de la primera incursión de riesgo de su adversario a su terreno, tuvo que reponer desde el punto central: a los 25, el turco Arda Güller filtró un pase quirúrgico, Kylian Mbappé ganó las espaldas de los centrales y definió ante el esloveno Jan Oblak con un derechazo rasante y cruzado. Fue el octavo tanto del francés en siete partidos de esta Liga (además hizo dos ante Olympique de Marsella por la Champions League).
El segmento restante hasta el final del primer capítulo fue de altísimo nivel, disputado a todo ritmo, pero con suma precisión y con malas intenciones de ambos. En ese golpe por golpe sacó ventaja el conjunto de Xabi Alonso a los 36: Vinícius Júnior desbordó por la izquierda, burló a Le Normand y a Marcos Llorente, asistió a Güler y el turco, con un zurdazo de sobrepique, batió a Oblak.
Pero el Atlético jamás desfalleció. Lo intentó con un derechazo desde fuera del área de Julián Álvarez que fue repelido por el poste izquierdo, en un adelanto de lo que sucedería en el complemento. Vio cómo el árbitro Javier Alberola anulaba correctamente una maniobra que había terminado con el balón dentro del arco del belga Thibaut Courtois tras impactar en el brazo derecho del francés Clément Lenglet. Y pudo festejar la parda en tiempo añadido gracias a un cabezazo del noruego Alexander Sorloth, tras un centro del capitán Koke Resurrección.
Después de 15 minutos de pausa, el maremágnum de fútbol se reinstaló en el césped del Metropolitano. A los 4 minutos, Güler rechazó un balón aéreo en su área y luego impactó con su botín izquierdo el rostro de Nicolás González. El árbitro Alberola, sin dudarlo, marcó penal.
Entonces comenzó el Momento Julián Álvarez del partido. El delantero del seleccionado argentino, que el miércoles había anotado un triplete frente a Rayo Vallecano, se hizo cargo de la ejecución y, con frialdad, puso en ventaja nuevamente a los suyos.
Pero la cosa no quedó allí. A los 18, cuando Mastantuono ya había ingresado por Güller (fue el mejor de su equipo durante la hora en que estuvo en el terreno), Álvarez, luego de debatir con Nicolás González al respecto, se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área y estampó un preciso remate contra el poste derecho que hizo estéril el vuelo de Courtois.
Fue el sexto tanto del cordobés en esta edición de la Liga y su 35° en 64 partidos con la camiseta del Atlético. La rabieta del domingo pasado, tras ser reemplazado en el duelo ante Mallorca, parece no ser más que una minúscula anécdota. Lo dejó en evidencia el cálido abrazo entre el delantero y su entrenador al final del encuentro.
Esa renta de dos tantos y el refuerzo de la zaga local, con Giuliano Simeone actuando virtualmente como un lateral derecho, resultaron una losa demasiado pesada para Real Madrid, que en las primeras seis fechas de la Liga había recibido tres goles y en los primeros 63 minutos de este duelo sufrió cuatro. Si bien el Merengue lo intentó, ya no encontró las herramientas para vulnerar a su oponente. Para colmo, en el tercer minuto de tiempo agregado, el francés Antoine Griezmann cerró la fiesta con el quinto tanto para el dueño de casa.
“Sabíamos cuál era la importancia de este partido porque era un derbi y porque necesitábamos los tres puntos para descontarle a un equipo que estaba arriba. Por eso nos vamos contentos”, destacó Julián Álvarez tras el encuentro.
Y analizó: “Tuvimos el control del juego, pero nos hicieron los dos goles muy rápido. Igualmente el equipo nunca dejó de intentar. Veníamos generando muchas situaciones de gol, hoy pasó lo mismo, pero fuimos efectivos y por eso nos llevamos esta gran victoria”.
Con este resultado en su estadio, que se ha convertido en una fortaleza (solo perdió tres de sus últimos 51 partidos como local en la Liga), el Atlético sumó su segunda victoria consecutiva y comenzó a encarrilar su andar tras un inicio de temporada dubitativo: suma 12 unidades y se ubica a seis de Real Madrid, que este sábado dejó escapar sus primeros puntos de la campaña.