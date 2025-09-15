Parque Gazzano fue sede de la segunda Bioferia con alimentos saludables y entrega de semillas
Con gran participación de vecinos, este sábado se realizó la segunda edición de la Bioferia en el nodo de la economía social de Parque Gazzano, organizada por la Municipalidad de Paraná a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. La propuesta incluyó productos agroecológicos, espacios de la economía social y la entrega de semillas de temporada.
“El encuentro ha tenido una gran acogida en la ciudad. Se entregaron kits de semillas provistos íntegramente por el Estado municipal ante la falta de acompañamiento de Provincia y Nación”, señaló el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, al destacar la continuidad de la iniciativa.
En total se distribuyeron más de 250 kits de semillas primavera-verano, principalmente de hojas verdes.
La subsecretaria de Economía Social y Solidaria, Priscila Spinetti, explicó: “Desde la gestión de la intendenta Rosario Romero y del secretario Enrique Ríos se decidió sostener la entrega de semillas, que antes llevaba adelante el gobierno nacional y hoy se encuentra desfinanciada. El Municipio afrontó este costo como una inversión para que las familias puedan producir sus propios alimentos en casa”.
Por su parte, Silvina Drago, integrante de la Subsecretaría de Economía Social, destacó la respuesta de los vecinos: “A la gente le gusta plantar y tener su verdura. Estamos entregando kits de ocho variedades y vamos a llegar a distintos barrios de Paraná”.
La feria también reunió a emprendedores locales. María Segovia, de la Cooperativa de Trabajo El Espinal, comentó: “Nos dedicamos a la producción de todo lo que sale de la colmena, especialmente propóleo. La feria es muy buena porque nos permite darnos a conocer en Paraná. La gente busca lo natural y sin conservantes”.